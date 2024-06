Carreño: "En los juegos quiero volver a pelear de tú a tú"

Roma, 9 jun (EFE).- El español Pablo Carreño, que ha estado fuera del circuito ATP durante un año y medio por una lesión en el codo, estará gracias al ránking protegido en París 2024, donde sabe que repetir medalla es complicado, pero donde quiere "volver a pelear de tú a tú contra todos".

Bronce olímpico en los Juegos de Tokio 2020, ganador de siete títulos ATP, semifinalista del Abierto de EEUU en 2017 y 2020 y exnúmero 10 del ránking, Carreño está empezando a recuperar sensaciones y disputará el Challenger de Perugia, organizado por MEF Tennis Events, con París en la cabeza.

"Me hace mucha ilusión ir a los Juegos, especialmente después de la última vez. Después de conseguir la medalla de bronce en Tokio, estar en París era el objetivo para sacar fuerzas y seguir trabajando durante el año. Queda poco, pero mi idea es llegar rodado para intentar, sé que es complicado volver a pelear por medallas, volver a estar compitiendo a un gran nivel y verme de tú a tú ante todos los jugadores", comentó en una entrevista con el torneo italiano.

Un torneo que le trae buenos recuerdos, pues ya lo ganó en 2015.

"Hace muchos años ya, pero el recuerdo es bonito porque fue un torneo especial. Me llevé la victoria, estaba mi padre. Estoy aquí, aunque las circunstancias no son ideales tras una lesión tan larga, para volver a coger el ritmo de competición. De todos los que había me hacía especial ilusión estar aquí", dijo.

"Ha sido una lesión muy importante, mucho tiempo fuera. Ha habido momentos en los que no sabía si iba a volver a competir a mi nivel y eso es muy duro", añadió.

Hace apenas unos días volvió al circuito ATP para disputar Roland Garros, donde, pese a las buenas sensaciones, cayó en primera ronda.

"En Roland Garros jugué mi primer torneo en mucho tiempo, sabíamos que iba ser complicado pero la sensación en el codo fue buena. Jugué también dobles para mantener esta idea de jugar, de coger ritmo y perder le miedo a soltar el brazo", apuntó.

El asturiano desveló que la lesión le afectó mentalmente y que fue el peor momento de su carrera: "Parecía que a veces recuperaba bien, pero a la que forzaba volvía a las molestias y eso mentalmente es duro de aceptar. Verte cerca de competir y luego volver a parar fue lo más complicado de mi carrera".

"Todavía no quiero cantar victoria, no quiero decir que estoy al 100% porque esto es un proceso largo. Necesito coger confianza, jugar partidos, perder miedo. Lo que sí que tengo es muchas ganas de volver al ATP", señaló. EFE

