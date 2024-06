Montero pide "frenar" en las urnas "a derecha y ultraderecha" tras la imputación de un juez a Begoña Gómez

La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que es "extraño" que "a cinco días" de las elecciones europeas "se haya filtrado" que el juez haya decidido citar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuando "no va a ocurrir hasta dentro de un mes" y considera que "los acontecimientos y los hechos tienen una lectura por sí solos", por lo que ha pedido "frenar en las urnas a la derecha y la ultra derecha". Así lo ha manifestado la ministra a preguntas de los periodistas en Valverde del Camino (Huelva) cuestionada por la nueva carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a la ciudadanía, señalando que "lo que es obvio y evidente es que la derecha de este país, desde el primer día ha dicho con claridad que va a estar en ese acoso derribo y, concretamente, Vox, que quería sacar a patadas y a gorrazos al Gobierno de la Moncloa", algo que "en democracia es absolutamente intolerable". Montero ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" asegurando que "ya lo dijo la UCO de la Guardia Civil en su informe tras las investigaciones realizadas, que no hay nada de nada" contra Begoña Gómez, toda vez que se ha mostrado sorprendida de que "no ha sido tenido ni siquiera en cuenta por parte de esta instancia judicial" y considera que "el único que está contento porque haya ocurrido esto es Génova". "A partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones", ha apuntado. "Lo importante y lo fundamental es que haya una respuesta contundente de todos los ciudadanos, que están viendo las maneras de la derecha y de la ultraderecha, con todo en los medios. Ya lo decía Aznar, que cada uno haga lo que pueda para intentar derrocar a este gobierno. Por eso espero que tengamos la capacidad de responder democráticamente en las urnas, que es como se traslada y se defiende la democracia en nuestro país y la legitimidad de un gobierno que sale de las urnas y que quiere desarrollar su proyecto y su programa", ha dicho la ministra. Por ello, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que el 9 de junio "acudan a votar, ejerzan su derecho democrático" y "le demos la respuesta que estas personas necesitan ante la falta de respeto que está experimentando la democracia. Con respecto al posicionamiento de Sumar con la nueva cartar de Sánchez, la ministra ha destacado que "lo importante es que estemos cada uno concentrados en este momento en luchar contra nuestro principal adversario que es la abstención" y "que la gente sepa que tenemos en este momento la responsabilidad de construir una Europa de progreso, de frenar a la derecha y a la ultraderecha y que eso implica que cada uno podamos desarrollar nuestro proyecto, nuestro liderazgo y nuestro programa". Montero ha criticado asimismo que el PP "hasta ayer no editó unas páginas diciendo que era el programa porque ni siquiera se presentaba a estas elecciones con lo mínimo, que es con una serie de iniciativas, una serie de propuestas que nos permitieran seguir avanzando, fíjense lo que le importa a la política concreta que tiene que ver con la realidad de la gente al Partido Popular", ha espetado. "Cada uno tenemos que estar en lo que estamos, el Partido Socialista va a estar en la política constructiva trasladando la importancia de que la sociedad de progreso se mueva el próximo día 9 para que, al igual que ocurrió el 23 de julio, podamos defender los valores de libertad, de derechos frente a una ola reaccionaria que es real, que es un peligro para la democracia de Europa y de nuestro país y que por tanto requiere la movilización de todos los demócratas y de toda la gente de progreso de Andalucía, de Huelva, que es donde nos encontramos hoy, y del conjunto de la sociedad española", ha concluido.

