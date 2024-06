Iglesias defiende que la izquierda debe atreverse a "decir cosas que pueden ser incómodas" y cree que Podemos "vuelve"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha afirmado que la izquierda debe "atreverse a decir cosas que pueden ser incómodas" y "no ser políticamente correcta", y ha considerado además que la formación morada "vuelve". Asimismo, ha asegurado que "mucha gente de la izquierda abertzale va a votar Irene Montero" en las elecciones del próximo domingo. En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, el también exvicepresidente del Gobierno ha lamentado que la democracia española haya "normalizado la extrema derecha" y ha apostado por "combatir el fascismo" que, a su juicio, sería "una realidad en EEUU, América Latina y Europa". En este contexto, ha considerado que las redes sociales son "un instrumento más que la ultraderecha" utiliza y ha defendido que el debate que Podemos "puso encima de la mesa sobre la posibilidad de disputarle el Estado a la derecha generó un movimiento reaccionario que tuvo su expresión judicial, policial y mediática". Por otro lado, ha lamentado que la izquierda española haya estado "siempre mediáticamente intervenida", y ha considerado que debería "aprender a no bailar al son que le dicen que tiene que bailar, a no ser políticamente correcta" y "atreverse a decir cosas que pueden ser incómodas". Respecto a los cambios que habría producido la movilización del 15M, Iglesias ha valorado que hayan cambiado "muchas cosas. "Saber que un tipo como yo llegara a ser vicepresidente, que tengamos el salario mínimo como lo tenemos o ver que en el País Vasco Eh Bildu, si sumamos los votos de Navarra y de Euskadi, es la primera fuerza política del país... ¿Quién se iba a imaginar hace trece años que el acercamiento de presos a cárceles del País Vasco iba a ser una realidad? Claro que han ocurrido cosas que tienen que ver con el 15M", ha valorado. UCRANIA Por otro lado, ha advertido de que la guerra de Ucrania "no responde a los intereses de Europa y es algo que va más allá de la izquierda y de la derecha". A su entender, esto "tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos". "Lo que le convendría a Europa es una relación sensata, pacificada con Rusia, que garantizara la seguridad de Ucrania y al mismo tiempo la promesa de no ampliar la OTAN hacia los países del este y no la situación que tenemos ahora", ha argumentado. Asimismo, y tras el reconocimiento de España del Estado de Palestina, se ha cuestionado "qué ha va a hacer España y los países que han reconocido el Estado palestino para asegurar, entre otras cuestiones, el control del espacio aéreo y asegurar que haya fronteras definidas. Respecto a los comicios europeos del 9 de junio, que ha calificado de "muy importantes", ha subrayado que todos los votos valen igual, al haber una circunscripción única que permite "votar sin taparse la nariz". En esta línea, ha pedido el voto para Podemos el 9J, "primero porque se presenta Irene Montero", y segundo porque es una cuestión estratégica fundamental que Podemos esté fuerte". "Creo que Podemos después de estas elecciones europeas vuelve. Yo creo que mucha gente de la izquierda abertzale va a votar Irene Montero, no solamente porque le gusta lo que dice, sino porque entienden que para construir en el futuro una alternativa republicana es fundamental que haya una izquierda como Podemos en el Estado, una izquierda distinta a la que han querido construir desde el PSOE", ha indicado.

