El PSOE acusa al PP de rendirse a Vox y este reprocha que se entregue a Puigdemont, prófugo y vinculado a Putin

La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio ha alertado de que los valores europeos están en juego y la extrema derecha los desafía mientras el PP guarda silencio. Por su parte, la cabeza de lista 'popular', Dolors Montserrat, le ha replicado que los socialistas hablen de valores europeos y alerten del peligro "ultra" cuando han entregado la gobernabilidad y la igualdad al líder de Junts, Carles Puigdemont, "prófugo" de la Justicia y "vinculado" al presidente ruso, Vladimir Putin. Las candidatas de PP y PSOE han intercambiado reproches en el debate electoral que organiza Prisa, en el que además, la candidata de Sumar, Estrella Galán y el de Vox, Jorge Buxadé, han recriminado a los dos principales partidos que, a pesar de sus supuestas desavenencias, pacten juntos en las instituciones europeas. De su lado, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra el "partido judicial reaccionario" en referencia a los jueces y el cabeza de lista de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha afeado al resto que centren el debate en temas nacionales y no en asuntos europeos. En un primer bloque del debate, dedicado a los valores europeos, Teresa Ribera ha advertido que en las elecciones del próximo domingo está en juego "el alma de Europa" y los valores comunitarios que el programa de la extrema derecha "desafía" mientras la derecha tradicional "guarda silencio". Además, ha subrayado que ambas formaciones, las familias políticas de PP y Vox a nivel europeo, "van a sumar" en las instituciones continentales si tienen los números suficientes para hacerlo y eso conllevará "más muros, más polarización y más recortes". A continuación, Montserrat le ha echado en cara que entregue "la gobernabilidad y la igualdad" del país a Puigdemont. "No hay nada más extremo y antidemocrático que entregar la igualdad de todos los españoles a un prófugo de la Justicia con vínculos con Putin", ha lanzado, al tiempo que ha erigido al PP como la opción para defender el Estado de derecho. "Y no me hable más de ultras, porque son ustedes quienes han pactado con el Le Pen español, así nombró el presidente Sánchez a Junts", ha espetado a continuación. (Seguirá ampliación)

