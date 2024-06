El Atticgo Elche sufrirá una profunda renovación tras los éxitos de esta temporada

Elche (Alicante), 2 jun (EFE).- El Aticcgo Elche, campeón de la EHF Copa Europea y subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola, sufrirá una profunda remodelación en su plantilla la próxima temporada, ya que hasta ocho jugadoras, la mitad de su plantilla, disputó este pasado sábado su último partido con el equipo.

La próxima temporada no continuarán en el equipo, por diferentes motivos. Katia Zhukova, Celia Guilabert, Danila So Delgado, Pipy Wolfs y Raquel Moré ficharán por otros equipos, mientras que Nuria Andreu, Alexandra Do Nascimento y Tessa Van Zijl.

La final ante Super Amara Bera Bera ha puesto el punto final a un ciclo deportivo en el club ilicitano, que deberá volver a reinventarse, según admitió su entrenador, Joaquín Rocamora.

La renovación del equipo desde la llegada de Rocamora ha sido una constante, ya que su equipo ha sabido sobreponerse siempre con éxito a la salida de jugadoras tan importantes como Laura Hernández, Jennifer Gutiérrez o Ana Martínez.

El técnico oriolano calificó de “imposible” repetir la próxima temporada los éxitos de la recién finalizada y señaló su máxima confianza en que el Atticgo Elche pueda volver a competir por los títulos en “tres o cuatro años”.

El próximo curso, el conjunto ilicitano competirá, por primera vez en su historia, en la EHF Liga Europea, segunda competición en importancia del balonmano continental, lo que supone un nuevo reto deportivo para la entidad.

“Lo importante es el modelo. Trabajaremos con jugadoras muy jóvenes y mientras en este club se me permita trabajar en estas condiciones me tendrán aquí. Volveremos a ser un equipo competitivo”, apostilló. EFE

1004341

pvb sm/jpd