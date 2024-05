Fedea rechaza la financiación singular para Cataluña y duda del consorcio tributario planteado por Illa

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, se ha mostrado en contra de la propuesta lanzada por el presidente en funciones de Cataluña, Pere Aragonès, de recaudar el cien por cien de los impuestos, mientras que ha expresado sus dudas sobre el planteamiento del candidato del PSC, Salvador Illa, de la creación de un consorcio tributario. Durante su intervención en un encuentro organizado por Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE), Ángel de la Fuente ha valorado esta propuesta lanzada por el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, para que Cataluña recaude todos los impuestos. "Esto sería un problema porque supondría una mutación en la naturaleza del Estado. Iríamos hacia una estructura confederal en la que además los ricos tendrían la capacidad de quedarse con casi todo el excedente que ahora aportan a la caja común, que es lo que financia no solo la liberación territorial, sino básicamente las políticas sociales en el conjunto del país", ha explicado Ángel de la Fuente. Asimismo, considera que esta propuesta supondría que lo pudiera pedir en el futuro otra comunidad como Madrid o Baleares: "Si los tres que pueden aportar están fuera, no habrá nada que repartir y, además, quedaría un Estado muy raro, sin acceso a bases tributarias propias, que viviría de la caridad de los territorios, algunos de los cuales no le tienen especial cariño". "Supondría cargarnos el Estado que tenemos. No solo en cuestiones de solidaridad y política social, sino también en cuestiones de la eficacia del Estado para ejercer las políticas, aunque no sean las distributivas, que son responsabilidades suyas. O sea, que yo creo que por ahí no podemos ir", ha agregado Ángel de la Fuente. EL PLANTEAMIENTO DE ILLA En cuanto a la idea de Salvador Illa de crear un consorcio tributario en Cataluña, Ángel de la Fuente ha reconocido la existencia de una mención de este tema en el Estatuto catalán, aunque ha señalado que su opinión acerca de ello "depende mucho de cómo sea". "Si estamos hablando de un consorcio a 15 más uno, me parece una buena idea. Si estamos hablando de 15 consorcios diferentes a dos, me parece muy mala idea. Especialmente si esos consorcios acaban transformándose en agencias, entidades independientes unos de otros", ha explicado Ángel de la Fuente. LAS CCAA FORALES En cuanto a las comunidades forales de País Vasco y Navarra, el director de Fedea cree que deberían aportar más al conjunto del Estado vía cupo, por lo que ha apostado por revisar este cálculo, sin cuestionar el sistema. "Los números que salen no parecen razonables, habría que hacerlos bien y poco a poco, con mucho cuidado", ha señalado. En cuanto al sistema foral, Ángel de la Fuente considera que "no ha funcionado especialmente bien desde el punto de vista del conjunto del país". "Desde el punto de vista de estos territorios sí que ha funcionado muy bien para ellos", ha precisado.