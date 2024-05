Ayuso acusa a Más Madrid de "engañar" a familiares de fallecidos en residencias y recuerda las 21 denuncias archivadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de "engañar" a los familiares de fallecidos en residencias en la primera ola del Covid-19 y ha recordado que ya se han archivado 21 denuncias por esta gestión. "Les están engañando cuando les dicen que vayan a los juzgados contra la gestión de la Comunidad de Madrid y no las asesoran lealmente", ha lanzado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Ha recomendado a la formación que "no les engañen" y que les digan que se hizo "todo lo que estaba humanamente" en las manos de la Sanidad, de las residencias, de los médicos y de los geriatras. "Faltando a la verdad no les va a ir bien", ha subrayado. Hace una semana la Justicia archivaba dos nuevas causas abiertas por el fallecimiento de ancianos con Covid en residencias públicas, lo que elevaba a 21 los procedimientos cerrados al no acreditarse la comisión de delito en los protocolos de derivación a hospitales. Se trataba de una causa por la muerte de un residente de los centros públicos Adolfo Suárez y Montehermoso, ambos en la capital. También la pasada semana, la Junta Provincial de Zona exigía a Más Madrid retirar dos lonas situadas en Puente de Vallecas y el Parque de la Elipa con la cifra de ancianos fallecidos en residencias en la primera ola de la pandemia. Entendía que no se ajustaba a derecho ya que se ha entrado en precampaña de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el 9 de junio.