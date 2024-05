Gamarra advierte de que en las elecciones europeas "está en juego nuestro campo"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha advertido hoy de que el próximo 9 de junio, con las elecciones europeas, "está en juego nuestro campo" y "que nuestro sector primario tenga respuestas". Gamarra se ha desplazado, en la mañana de hoy, a la localidad riojana de Villamediana de Iregua para celebrar San Isidro con, entre otros, el alcalde de la localidad, Rubén Gutiérrez. En declaraciones a los medios de comunicación, ha querido comenzar "felicitando, en su día, a los hombres y las mujeres del campo, a nuestros agricultores". También, "reivindicando, desde el Partido Popular, la huerta española, el campo español y lo que significa no sólo como la despensa de España sino también la despensa de toda Europa". "Un sector", ha dicho, "que está pasando duros momentos, que se sitúa en muchos aspectos en situación de riesgo y que necesita políticas que les permitan sobrevivir y que a España nos permita tener un sector primario como el que nos merecemos". Ha considerado que "vivimos un momento en el que tenemos un gobierno que todo lo que hace genera ruido" y eso hace que "las reivindicaciones que, hace tres meses, veíamos en el campo parezca que están muy lejanas y que se han solucionado sus problemas". "Pero los problemas del campo siguen ahí y no han encontrado tres meses después ni respuestas ni soluciones. Y por eso el Partido Popular se compromete, en un día como el de San Isidro, con nuestros agricultores", ha añadido. Esas "soluciones", ha dicho, pasan por "reducir la fiscalidad y la burocracia", así como "generar estabilidad en un sector que necesita unas reglas del juego claras que le permitan crecer". POLÍTICA EUROPEA Para Gamarra, "se necesita una política europea que afronte los retos que tiene nuestro campo y las dificultades". Y ahí también ha encuadrado "el compromiso del Partido Popular que se va a plasmar en el programa electoral de las próximas elecciones europeas". En este sentido, ha planteado "llevar a Europa la flexibilización de la Política Agraria Común". "Una PAC que tenga en cuenta que no pueden estarse reduciendo las rentas de nuestros agricultores", ha resaltado. A su juicio, "es necesario revisarla y flexibilizarla para que no se cargue el diseño de la PAC sobre los rendimientos que tienen los agricultores". Para Gamarra, "es necesario que los productos españoles sean competitivos, que puedan competir en el marco global y por tanto necesitan protección". Una protección que, ha dicho, el PP quiere "impulsar a través de las cláusulas espejo" que permitan "poner veto a la competencia desleal de terceros países".