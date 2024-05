Emilia Chavero dice que tenían "amistad de vecinos" con Eugenio Delgado: "Engañó a Manuela y me engañó a mí"

La hermana de Manuela Chavero, Emilia Chavero, ha señalado este lunes que tenían "amistad de vecinos" con el acusado de matar a su hermana, Eugenio Delgado, que "la engañó a ella y me engaño a mi". Era una "amistad de vecinos, solamente de vecinos", ya que Manuela Chavero "era muy amiga de su padre, que falleció, y siempre le daba buenos consejos", ha explicado Emilia Chavero en su declaración este lunes en el juicio que se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la muerte de Manuela Chavero, con Eugenio Delgado como único acusado. Era "un vecino de Monesterio más", ha señalado Emilia Chavero, quien ha explicado que Manuela era su "hermana" y su madre": "Hablábamos todas las noches. Porque al ser más joven, mi madre ya es una señora más mayor y todas mis cosas se las comentaba a ella, cualquier problema que tenía". Ha añadido que tenían "una relación muy buena, muy sana", y que Manuela "era maravillosa. Porque tenía problemas y nunca se los notabas. Siempre con esa sonrisa, luchando por sus hijos detrás de una dura separación", y siempre "hablando con todo el mundo del pueblo". La hermana de la víctima ha señalado que Manuela era "confiada", y ha relatado que se enteró de su desapirición cuando la llamó por teléfono al día siguiente, "como todas las noches" y no le cogía el teléfono, y "ya me puse en alerta y corriendo para Monesterio, un caos", ha dicho. "Yo sabía que ella no se había ido, que a ella se la habían llevado", ha asegurado Emilia Chavero, quien ha asegurado que tras la desaparición de su hermana, veía al acusado, Eugenio Delgado por el pueblo, "la engañó a ella y me engañó a mí. Esto es muy fuerte". Ha relatado que más de un año después de desaparecer Manuela, se fue a hablar con Eugenio, "a preguntarle por un amigo de él, que también conocía a mi hermana", tras lo que ha señalado que "lo único que noté en esa conversación es que no me miraba a los ojos", tras lo que ha insistido en que "le engañó a ella y me engaño a mi". "Pero claro, yo inocentemente no pensaba que él pudiera saber dónde estaba mi hermana", ha admitido la hermana de Manuela, quien ha señalado que ha pasado cuatro años y medio de su vida dedicada a buscar a su hermana: "No he tenido vida durante esos cuatro años y medio". Respecto al acusado, Emilia Chavero ha explicado que lo conocía como un "vecino de Monesterio", ya que ella se fue del pueblo con 17 años y sabe "poco de él", aunque ha recordado que en una ocasión su hermana le contó que había estado hablando con Eugenio, padre e hijo, y le está dando buenos consejos porque me dijo que se había separado". "NO ME MIRABA" Posteriormente se lo encontró otra vez y "ahí ya sospechaba yo un poquito de que algo podía tener que ver", ya que se lo encontró en el pueblo y "buscaba la mirada en el suelo y yo me paseaba a ver si me miraba por delante de su coche, y no me miraba, no me miraba", ha lamentado. "Ya Manuela no sufre. Bastante. Esa es mi pesadilla de todas las noches. Madre mía, ya han pasado 8 años. Digo, madre mía, lo que pasaría mi hermana de mi corazón en esa casa sin encontrar salida", ha relatado su hermana, quien ha aseverado que "esto deja muchas víctimas", ya que su familia "no vivimos, vemos la vida pasar", ha resaltado. A su juicio, de la única forma que se pueden "recuperar un poco es sabiendo que se va a hacer justicia por la pobre de Manuela", ya que según ha aseverado, "esto no se va a olvidar porque es un dolor más grande", que deja "secuelas". Emilia Chavero ha trasladado su agradecimiento a la Guardia Civil por el trabajo que han realizado hasta encontrar a su hermana, y a todas las "personas maravillosas" que ha conocido en este tiempo, que les han "apoyado, ayudado y dado mucha fuerza, porque esto es muy duro", ha concluido.