El PSOE deja en manos de Illa los pactos, cree que ERC será "determinante" y descarta consecuencias en el Congreso

El PSOE subraya que los pactos postelectorales en Cataluña los decidirá el líder del PSC, Salvador Illa, y no la dirección del PSOE en Madrid y esperan que ERC juegue un papel "determinante" en ese escenario a pesar de que el presidente de Cataluña en funciones y líder de los republicanos haya dicho que no facilitará una investidura de los socialistas. Además, descarta que el escenario que dejan las elecciones vaya a acarrear consecuencias para los apoyos del PSOE en el Congreso de los Diputados y pueda afectar a la viabilidad de la legislatura, donde los votos de ERC y Junts son imprescindibles para sostener el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha señalado la portavoz del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa que se ha celebrado este lunes en la sede del partido en la calle Ferraz para analizar el resultado de los comicios catalanes en los que el PSC consiguió una holgada victoria con 42 escaños, siete más que Junts, que fue segundo. "El Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña, ni en Madrid ni en ningún otro sitio, con los resultados que el pueblo catalán ha puesto sobre la mesa decidirán y Salvador Illa tiene toda nuestra confianza para pilotar este proceso", ha señalado Peña que además asegura que el primer secretario del PSC es el único candidato con posibilidades reales de ser presidente. En este sentido los socialistas consideran que Illa liderará una ronda de contactos con los partidos, "lo hará con ERC y estoy convencida de que hay muchas cosas que nos unen para mejorar la calidad de vida de los catalanes", ha señalado Peña poco después de que Aragonès anunciase que abandona la primera línea política y advirtiese de que no facilitará una investidura del candidato socialista. En todo caso, en Ferraz no dan por perdido algún tipo de acuerdo con Esquerra pero creen que hay que darles tiempo y calma para iniciar ese proceso. Así, se muestran convencidos de que esta formación será "determinante en este diálogo", según señala la portavoz. NINGUNA REPERCUSIÓN EN LA GOBERNABILIDAD Respecto a los efectos que puede tener este nuevo escenario en el Congreso de los Diputados, sostiene que los resultados de estas elecciones "no tendrán ninguna repercusión en la gobernabilidad". "El Partido Socialista firmó acuerdos de gobernabilidad con muchos partidos, también con Junts y Esquerra, y el Partido Socialista cumple sus acuerdos. Y no tengo ninguna duda que el resto hará lo mismo", ha señalado Peña a pesar de que esos acuerdos solo garantizaron la investidura de Sánchez pero no incluían un pacto para dar estabilidad durante toda la legislatura. En cualquier caso, avisa de que "no hay ninguna otra alternativa al presidente Sánchez" y reitera que estas elecciones han validado la hoja de ruta que ha seguido respecto a Cataluña, con medidas como los indultos a los condenados del procés o la Ley de Amnistía. "Por tanto, ninguna duda de la continuidad de un Gobierno que está a pleno rendimiento, que le quedan más de tres años y medio por delante, con una agenda legislativa intensa e intensiva", ha zanjado.