Acusados de formar una célula terrorista en Marruecos y España niegan vínculos yihadistas: "Somos musulmanes pacíficos"

Dos acusados de integrar una célula terrorista con base en el norte de Marruecos y ramificaciones en países europeos como España han negado en la Audiencia Nacional tener relación con grupos como Al Qaeda y Estado Islámico (DAESH), declarando ambos que son musulmanes "pacíficos". Así lo han hecho en el juicio celebrado este lunes, en el que la Fiscalía ha pedido 3 años y medio de cárcel para cada uno de ellos por un delito de autoadoctrinamiento terrorista. Para el Ministerio Público, el grupo estaba adscrito "a la corriente islamista radical Hunafa y alineado ideológicamente con la organización terrorista Al Qaeda". "No, jamás", ha señalado el presunto líder de la célula, Ahmed O., al ser preguntado si tiene algún vínculo con el yihadismo, antes de añadir que él practica "el islam pacífico". Ahmed O., cuya defensa ha pedido su absolución, ha negado que compartiera en redes sociales vídeos del DAESH y ha señalado que vive en Melilla, donde existe la "convivencia pacífica" entre religiones. De igual forma, Issam B. --presuntamente integrado en la rama española de la supuesta célula y que ha reclamado ser absuelto-- ha negado que enviara al otro acusado vídeos de contenido yihadista y ha rechazado que intentara captar a personas para realizar la yihad. "Yo no apoyo una actividad terrorista o hacer anuncios o fama de unos yihadistas, yo estoy totalmente en contra de la violencia. Soy musulmán pacífico, he llegado a España para buscar una vida digna, mejor, ayudar a mi familia en Marruecos, nada más y nada menos", ha indicado, después de explicar que se conocían por ser amigos desde la infancia y vecinos del mismo pueblo de Marruecos. La Fiscalía sostiene que el liderazgo y adoctrinamiento de la célula lo desempeñaría, desde Marruecos pero con presencia constante en España, Ahmed O., "líder religioso, dinamizador e impulsor de este grupo", del que se investigan ramificaciones en Bélgica. "SÚPER PREPARADO" PORQUE A LAS MUJERES LES GUSTAN "FUERTES" En una de las conversaciones intervenidas por los investigadores, Ahmed O. comenta a Issam B.: "Ya hablaremos bien en otro momento mediante una videollamada. Cuídate. ¡Que Allah esté contigo y te apoye! En estos momentos, lo que tienes que hacer es ejercicio, hacer ejercicio, ¿entiendes? Porque cuando llegue el momento estarás súper preparado". Issam B. ha señalado al respecto que en esos momentos estaba saliendo con una chica con la que se iba a casar y que su amigo lo que le decía en ese mensaje era que para practicar una relación íntima tenía que estar físicamente bien, porque a las chicas "les atraen los hombres que están fuertes". "O sea, no hay más explicación fuera de esto, no hay más interpretación que esto", ha alegado. El fiscal, sin embargo, considera que la finalidad de esa preparación, tanto física como psíquica, sería el desarrollo de la yihad violenta y ve acreditado que hicieron proselitismo para intentar, a través de una actividad terrorista, tener un califato islámico. En respaldo de esa tesis, un agente encubierto que contactó con Issam B. por redes sociales ha relatado que el acusado empezó hablándole de cuestiones religiosas ajenas a la yihad, pero luego pasó a enviarle textos y cánticos yihadistas. Otros policías han subrayado que la intención de la supuesta célula no era solamente adoctrinar, sino que pensaban desplazarse a una zona donde "desplegar su religión en el máximo esplendor". Además, los agentes han expuesto que los acusados publicaban abiertamente en redes vídeos de temática de yihadista sacados de repositorios del DAESH y que buscaban principalmente perfiles de mujeres a las que pudieran manipular con facilidad.