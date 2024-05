Irene Montero y Zapatero se suman a la campaña europea para blindar el aborto en la UE

Madrid, 08 may (EFE).- La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se han sumado a la iniciativa 'Mi voz, mi decisión' que pretende conseguir un millón de firmas antes de las elecciones europeas para garantizar el derecho al aborto seguro, gratuito y accesible en toda la UE.

"Es importante tener un marco europeo que nos permita asegurar que, independientemente de la forma concreta en la que en cada país se aplique, Europa es un territorio que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito", ha explicado Montero durante la jornada 'La extrema derecho global contra las mujeres' celebrada este miércoles 8 de mayo en el centro cultural La Corrala en Madrid.

Tras firmar el documento, Zapatero ha trasladado un contundente "tenía que firmar" a las responsables del movimiento, que actualmente está conformado por organizaciones y activistas feministas de once países europeos (Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda, Finlandia, España, Hungría, Italia y Dinamarca).

Zapatero y Montero se suman así a otros líderes políticos como el presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, que ya han firmado en sus respectivos países.

La adhesión de estos dos políticos españoles a la iniciativa se ha producido el mismo día en que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.

20 millones de mujeres

Se calcula que, en toda la UE, más de 20 millones de mujeres no tienen garantizado el acceso al aborto.

Conscientes de que la iniciativa carece de autoridad sobre las leyes nacionales, el objetivo de 'Mi voz, mi decisión' es garantizar que todas las mujeres de la UE puedan ejercer este derecho, incluso en países con legislaciones restrictivas como Polonia o Malta, facilitando y financiando su traslado a otros lugares donde el aborto sea legal y seguro, a través de las llamadas competencias de apoyo.

La movilización tiene como fin recoger un millón de firmas para que la Comisión Europea estudie una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Si consiguen los apoyos, la CE tiene la obligación de analizar la propuesta y organizar una audiencia pública en el Parlamento Europeo para discutir el tema.

"Vamos a sumarnos a la marea verde que empezaron nuestras compañeras latinoamericanas por que el feminismo es el único movimiento políticamente capaz de plantarle cara a la extrema derecha", ha explicado la periodista y portavoz de la iniciativa Cristina Fallarás durante la presentación de la jornada.

El evento ha contado con la presencia de representantes del movimiento My Voice My Choice a nivel internacional, como Alice Coffin (Francia) y Tina Tomšič (Eslovenia); y con representantes de organizaciones de derechos humanos como la activista de Amnistía Internacional Lola Liceras o la presidenta de Por Ti Mujer, Lucy Polo Castillo.

También este miércoles, una veintena de estatuas madrileñas han amanecido ataviadas con pañuelos verdes en defensa del derecho al aborto, entre ellas las del Oso y el Madroño, la del pintor Diego Velázquez, la del político Alonso Martínez, la de los capitanes del 2 de mayo Daoíz y Velarde o la del torero José Cubero.

La mayoría tienen a protagonistas masculinos, ya que también figuran las de Antonio Bienvenida, el periodista Mariano José de Larra, los escritores Mesonero Romanos y Juan Valera, el rey asturiano Ordoño I, el barrendero de la Plaza Jacinto Benavente o los portadores de la antorcha de la Ciudad Universitaria.

Las estatuas han sido 'tuneadas' esta madrugada por el colectivo feminista Violetas(N) para reivindicar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, una acción desarrollada en el marco de la campaña ciudadana 'Mi voz, mi decisión'.

Fallarás ha señalado que quien pase junto a estas estatuas "va a saber que ese pañuelo verde significa la lucha por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito, por la lucha que comenzaron las compañeras latinoamericanas". EFE

ldg-vmg/oli

(foto)