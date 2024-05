Aragonès afirma que no estará en un Govern si no es para ser presidente

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha afirmado que no estará en un Govern si no es para ser presidente. "Que una persona que ha sido presidente haga de vicepresidente de otro Govern creo que no refuerza la institución", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press. ESCENARIO DEL 12M Preguntado sobre si se quedará en el Parlament si no es reelegido presidente, ha respondido que aún está por ver "cuál es el escenario del 12 de mayo". En el supuesto que haya un pacto PSC-Junts, el republicano ha apuntado que "quizá" le correspondería quedarse de jefe de la oposición. EL TRIPARTITO ESTÁ LEJOS Sobre un hipotético tripartito, ha señalado que el PSC esta "muy lejos" de este planteamiento porque los socialistas ya no tienen textualmente una matriz catalanista. También ha rehusado un posible escenario de repetición electoral y ha asegurado que espera unos resultados claros este domingo.