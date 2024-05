Illa (PSC) anuncia un plan para que vuelvan sedes sociales de empresas a Cataluña "sin amenazas"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha anunciado este martes un plan para atraer tanto a nuevas sedes sociales de empresas a Cataluña como a las que se fueron por el 'procés', y ha dicho que lo hará "sin amenazas", generando estabilidad y desburocratizando la administración pública para agilizarla. En una conferencia organizada por 'El Periódico de Catalunya', a la que han acudido el delegado del Gobierno, Carlos Prieto y el exprimer secretario del PSC Pere Navarro, entre otros, Illa ha afirmado que el 'procés' "ha tenido una incidencia clara en la prosperidad que se ha generado en Cataluña", en referencia a las empresas que cambiaron su sede social. Preguntado por si cree que Cataluña es un infierno fiscal, como aseguran algunos de los candidatos al 12M, Illa ha respondido: "No. Ni infierno fiscal ni paraíso fiscal: purgatorio fiscal". "MIRAR HACIA DELANTE" TRAS EL 1-O Después de que el candidato de Junts+, Carles Puigdemont, criticara una falta de autocrítica por parte del constitucionalismo respecto al año 2017, el primer secretario del PSC ha afirmado que la democracia española es sólida y generosa y que "con generosidad ayuda a pasar página de un momento muy complicado donde se cometieron muchos errores". "Estamos intentando mirar hacia delante. Yo no doy lecciones, pero tampoco las recibo", ha replicado. También a la candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, le ha pedido que no le dé "lecciones de progresismo" porque, ha dicho, mientras que el PSC no aprobó nunca un Presupuesto del expresidente de la Generalitat Quim Torra, ella sí que lo hizo. "DECIDIRÉ DESDE AQUÍ" En cuanto a la conformación del Govern tras las elecciones, Illa ha reiterado que los catalanes votarán para elegir a 135 diputados del Parlament y que el Govern se decidirá desde Cataluña. "Se decidirá desde aquí, yo gobernaré y decidiré desde aquí. Lo he dicho bastante claro. Solo me falta decirlo en latín para que lo entienda todo el mundo", ha añadido. En este sentido, ha apuntado que "quien quiera mover cosas en España" a partir de las elecciones catalanas se equivoca, y ha instado a priorizar la estabilidad. "La clave es la estabilidad, la capacidad de poder llegar a acuerdos parlamentarios. En Cataluña en algunas cuestiones se necesitan acuerdos muy amplios que trasciendan a los partidos políticos", ha añadido. Por otra parte, Illa ha lamentado haberse enterado por la prensa del anuncio de la Generalitat de la instalación de una desaladora móvil y ha reclamado al Govern de ERC unidad en materia de sequía: "Me hubiera gustado una llamada". BBVA Y SABADELL Finalmente, respecto al rechazo de Banco Sabadell a la oferta que BBVA había formulado para fusionar ambas entidades, Illa ha asegurado que respeta la decisión de "dos entidades financieras muy importantes" y ha señalado que deben tomar decisiones en el marco de la legislación vigente y que corresponde al Gobierno velar para que así sea. Así, ha instado a que los resultados de las decisiones que se puedan tomar sean mantener los puestos de trabajo y que no se pierda "poder de decisión" en Cataluña.