Illa afea a ERC culpar a otros sobre la sequía y Aragonès le afea el "silencio" del Gobierno

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado a ERC de culpar a otros de la sequía, mientras que el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha reprochado el "silencio negativo" del Gobierno en proyectos como la modernización del canal de Urgell. Así se han pronunciado este martes en el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio, en el que la candidata de la CUP, Laia Estrada, y la de Comuns, Jéssica Albiach, han pedido "cerrar la puerta macroproyectos" como el Hard Rock, al considerar que van contra el combate al cambio climático, mientras que el número 3 de Junts+, Josep Rull, ha reclamado controlar la parte catalana de la cuenca del Ebro. Para Illa, "siempre es lo mismo: las cosas que se hacen mal en Catalunya son siempre culpa de otro", y ha señalado que Catalunya no está preparada para la sequía, de lo que ha responsabilizado a los ejecutivos de los últimos 10 años de Junts y ERC, con apoyo de la CUP, ha añadido. Aragonès ha asegurado que el Ministerio de Agricultura tiene sobre la mesa una propuesta del Govern desde hace meses para modernizar el canal de Urgell a la que asegura que no ha recibido respuesta, y ha criticado que Catalunya lleva "un año y medio perdido" con la ampliación de la desalinizadora de la Tordera. La candidata 'cupaire' cree que el Govern "se ha equivocado" desescalando la fase de emergencia por sequía, ha tachado sus medidas de cortoplacistas y de parches, y ha pedido un cambio de modelo que cierre la puerta a macroproyectos como el Hard Rock. Albiach ha afirmado que le sorprende escuchar a Junts y PSC preocupados por la sequía cuando apuestan por el Hard Rock; ha acusado a ERC de querer este proyecto, y ha señalado que la legislatura ha sido decepcionante en cuanto a "la gran transformación verde" que prometió Aragonès. DEUDA DE LA ACA Rull ha criticado que el Govern que lideró el expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC) dejó endeudada la Agència Catalana del Aigua (ACA), lo que cree que impidió llevar a cabo inversiones los años siguientes, y ha apostado por gestionar desde Catalunya la cuenca del Ebro. El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha apostado por la interconexión de cuencas para solucionar a corto plazo la sequía, y ha reprochado que el Gobierno y la Generalitat no han otorgado fondos Next Generation a un proyecto para tecnificar el riego de regantes de Lleida. Desde Cs, Carlos Carrizosa ha asegurado que el Govern de José Montilla no hizo los proyectos que tenía planificados para paliar la sequía cuando empezó a llover, y ha acusado al independentismo de "ocuparse del proceso" independentista y no de preparar Catalunya para la sequía. Ignacio Garriga (Vox) también ha defendido la "interconexión" de cuencas y poner en marcha un plan nacional del agua, y ha responsabilizado de las restricciones actuales a ERC, Junts y PSC. POLÍTICAS SOCIALES Rull ha defendido refundar el sistema educativo y que se recupere la sexta hora en los centros de alta complejidad; Aragonès ha asegurado que para poner en marcha políticas sociales Catalunya debe disponer de "recursos suficientes" y recaudar sus impuestos, e Illa se ha comprometido a destinar al 7% del Presupuesto en sanidad y revalorizar la renta de suficiencia. Albiach ha acusado al Govern de incluir en los últimos Presupuestos un "recorte pediátrico" y ha pedido acabar con externalizaciones sanitarias, algo que también ha defendido Estrada, que ha acusado al Ejecutivo de Aragonès de no cuidar a los trabajadores públicos y de romper al movimiento sindical, textualmente. Garriga ha defendido la "prioridad nacional" a la hora de repartir las ayudas sociales; Carrizosa ha apostado por las políticas de seguridad e incrementar el número de policías, mientras que Fernández ha apostado por un modelo de escuela trilingüe y por una exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y un aval para jóvenes en su primer alquiler.