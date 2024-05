Eguiguren dice que "no será tan raro el día en que el PSE se ponga de acuerdo con EH Bildu en clave de izquierdas"

El expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha considerado que un gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE en Euskadi es "la única alternativa real", aunque "seguramente serán sus últimos cuatro años" de tal modo que, en el futuro, "no será tan raro" el día en el que los socialistas "se pongan de acuerdo con EH Bildu en clave de izquierdas" En una entrevista al Diario Vasco, recogida por Europa Press, el histórico dirigente del PSE-EE afirma no estar preocupado por el "hiperliderazgo" de Pedro Sánchez y asegura que lo ha habido con anterioridad en el PSOE por lo que tampoco le resulta "nuevo". Además, indica que el presidente del Gobierno está "a punto de conseguir algo histórico" como sería "encauzar democráticamente el problema catalán". Tras mostrar su satisfacción por el resultado electoral logrado por el PSE-EE el pasado 21 de abril, Eguiguren defiende que Eneko Andueza sale "reforzado como líder" y cree que el secretario general de los socialistas vascos "debería ser vicelehendakari socialista en la coalición con el PNV". Por otro lado, no cree que haya "motivo para alarmarse" por el crecimiento de EH Bildu y dice no tener "ningún miedo" por ello. Además, afirma que existe "voto fronterizo del PSE con PNV y Bildu, aunque pueda parecer chocante". Por contra, manifiesta que la coalición de jeltzales y socialistas en el Gobierno Vasco "es la única alternativa real que hay, aunque seguramente serán sus últimos cuatro años". "Tarde o temprano se irá desbloqueando la política de alianzas y no será tan raro el día en el que nos pongamos de acuerdo con EH Bildu en clave de izquierdas. Bildu va camino de ser partido de gobierno y alternativa al PNV y el cambio generacional ayudará. En cuatro años pueden cambiar mucho las cosas, pero estamos en vísperas de un cambio de escenario", argumenta. Cuestionado por la negativa de la coalición soberanista a condenar el terrorismo, Eguiguren lo atribuye al hecho de que tienen "resistencia de algún sector", pero sobre todo porque "no han llegado a la convicción de que ETA fue un fenómeno maligno desde el comienzo". ARNALDO OTEGI A su juicio, alguien con "legitimidad y carisma para tomar decisiones" como Arnaldo Otegi debería decir que "fue una equivocación recurrir a la violencia". "Y lo digo teniendo claro que no se le ha reconocido el papel clave que ha jugado para contribuir al fin de ETA", añade, al tiempo que lamenta que, "en vez de valorar ese esfuerzo que ha hecho Otegi, se sigue centrando en él toda la representación de la maldad". En esta línea, cree que es "muy injusto", ya que otros políticos han hecho "su viaje hacia la democracia". "Arnaldo Otegi ha conseguido reconvertir a un mundo antisistema en torno a una organización terrorista en una fuerza democrática de izquierdas", expresa. Además, sostiene que a "gentes como Fraga y Carrillo se les reconoció políticamente determinadas apuestas", y lamenta que "este país está lleno de odios y de trampas". Por otro lado, cree que la reforma del Estatuto de Gernika se hará, pero "no en términos soberanistas" y sí en el "terreno del reconocimiento de la plurinacionalidad, la bilateralidad, pero no en el terreno de romper la soberanía constitucional española". Además, considera que "la memoria y el olvido hacen falta al 50%" de tal modo que "tiene que haber una parte de memoria con quienes sufrieron el terrorismo, pero también el olvido suficiente para que no haya rencores ni odios".