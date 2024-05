Carrizosa (Cs) afirma que pueden batir las encuestas si les votan "con el corazón"

El candidato Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha afirmado este domingo que, si los catalanes votan "con el corazón" a quienes les representan verdaderamente, Cs puede batir las encuestas, que ahora les auguran la pérdida de representación parlamentaria. "En 2006 y 2010 las encuestas no daban entrada a Cs pero siempre hemos batido a las encuestas", ha declarado a los periodistas junto al concejal y número 7 por Barcelona, Miguel García, en una caseta de Cs en el Mercadillo de Los Pajaritos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Carrizosa ha dicho que en esta ciudad en 2017 derrotaron al independentismo con los votos de una tercera parte del censo, y ha homenajeado a los inmigrantes con apellidos españoles que han hecho esta ciudad y a la clase media "ninguneada por el nacionalismo durante todo el tiempo del 'procés". LOS "TRAICIONADOS" POR EL PSOE También ha pedido el voto de quienes habían votado al PSOE o al PSC pero ahora se sienten traicionados porque "les prometieron que no habría amnistía". Ha insistido en que hay votantes socialistas de Catalunya que se sienten traicionados por "7 votos de un socialismo que decía 'No amnistiaremos' y ha amnistiado". "Ahora temen que ese mismo socialismo acabe dando un referéndum que nos expulse de Catalunya o que nos haga sentir mal", ha añadido. LA "VANAGLORIA" POR MONTSERRAT En cuanto al PP, se ha mostrado sorprendido por que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se "vanagloria de que la candidata a las europeas, la señora Dolors Montserrat Montserrat, tiene triple catalanidad por el nombre y los dos apellidos". Además, ha criticado los viajes de Feijóo en campaña en Catalunya alegando que se reúne con "La Vanguardia, Foment, con empresas y esos, le comen la cabeza diciéndole que le apoyarán en la Moncloa si es blando con el nacionalismo", y ha recordado que esto mismo han hecho anteriores dirigentes del PP. ÓSCAR PUENTE Al preguntársele por las palabras del ministro de Transportes sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, Carrizosa ha considerado "vergonzoso lo que ha hecho Óscar Puente: meterse con un dirigente internacional de un país que es amigo, aliado, por mucho que haya antipatía o discrepancias políticas entre los dirigentes de nuestras naciones". "Lo repudio, lo condeno y así, como catalán y miembro de Cs, casi que pediría disculpas, sobre todo al pueblo argentino, por esa intromisión y esos malos modos que tienen nuestros dirigentes", ha añadido. Además, ha acusado al ministro de "ir por la política sin tener ni idea, haciendo populismo, que es lo que realmente está marcando la línea política del gabinete de Sánchez".