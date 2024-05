Puigdemont dice que Sánchez quiere gobernar Cataluña desde Madrid: "No somos una sucursal"

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende gobernar Cataluña desde Madrid: "No somos una sucursal". Lo ha dicho en un acto en Argelès-sur-Mer(Francia) junto a la presidenta del Parlament y 4 por Barcelona, Anna Erra; la 6 por Barcelona, Ennatu Domingo, y los alcaldes de Vic y Manlleu (Barcelona), Albert Castells y Arnau Rovira. "Pretende gobernar Cataluña desde la Moncloa y enviando a su hombre de negro que es el señor Illa", y ha asegurado que Cataluña no lo permitirá porque es una nación. Según Puigdemont, el PSC ha cambiado de candidato para las elecciones catalanas del 12 de mayo, pasando de Salvador Illa a Pedro Sánchez: "Buscan lo mismo que Mariano Rajoy cuando aplicó el 155". A su juicio, el PSOE quiere aplicar un "155 de baja intensidad" y hacer de Illa un gobernador civil de la provincia catalana. "DESLEALTAD" Ha dicho que la "deslealtad" del Gobierno afecta al Aeropuerto de Barcelona, a los trenes, a la política migratoria, a la educación, a la sanidad y a la seguridad. "En todas encontramos que la explicación, que el origen, o que la causa, o que el factor determinante del problema y de la no solución del problema se llama España", ha añadido. LOS JÓVENES Y EL CATALÁN Anna Erra ha defendido que en estas elecciones se decide qué mayoría existirá en el Parlament de Cataluña, y ha agradecido a Puigdemont su trabajo al frente de la Generalitat y durante la campaña: "No le hacen falta cinco días para reflexionar, él lo tiene claro", referencia a Sánchez. Ennatu Domingo ha explicado que llegó a Cataluña desde Etiopía en 2003 y que aprendió el idioma en la escuela, y ha alertado de que actualmente el catalán "ha desaparecido de muchas escuelas como lengua vehicular", por lo que ha llamado a revertir esta situación. El alcalde de Manlleu ha asegurado que estas elecciones son esenciales para los jóvenes, y ha remarcado que estos necesitan tener garantizado el acceso a la vivienda, puestos de trabajo adecuados para su formación y "un país para vivir". El alcalde de Vic ha reclamado "una Cataluña central bien conectada", por lo que ha pedido que se invierta en infraestructuras y en energías renovables para hacer la transición energética.