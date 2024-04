Illa niega que Sánchez quisiera adulterar la campaña y ya compartirán mitin el jueves

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilice la denuncia a su esposa para adulterar la campaña: "Se confunde completamente quien piensa eso, además de que yo creo que es también una falta de respeto hacia un período de reflexión que ha comunicado a la ciudadanía", y ha añadido que ya compartirán mitin el jueves. Así se ha expresado en una entrevista de Europa Press este martes, en la que ha celebrado la continuidad de Sánchez: "Estoy contento de que haya decidido continuar, porque es garantía de seguir avanzando económicamente y socialmente, en España y en Catalunya. En Catalunya nos ha ido mucho mejor con gobiernos encabezados por Pedro Sánchez". Illa rehúsa que la decisión del juez de admitir a trámite la denuncia de Manos Limpias contra la mujer de Sánchez basada en recortes de prensa se trate de un caso de 'lawfare', pero "es una decisión desde el punto de vista jurídico más que discutible". Al preguntársele por si el casos de Sánchez se puede comparar con los del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el del presidente Pere Aragonès, ha dicho que "el caso de Sánchez no es aislado". "Hay efectivamente otros dirigentes políticos y otras personas que por manifestar su manera de pensar también han sufrido consecuencias de esta falta de respeto", pero ve como punto diferencial la reflexión individual de Sánchez porque ha abierto una reflexión colectiva. SÁNCHEZ NO HA "DESVIRTUADO" SU CAMPAÑA Illa ha apuntado que, más allá de que la decisión de Sánchez centrara la atención de los primeros días de campaña, el PSC ha mantenido su esquema: "Hemos seguido explicando nuestro planteamiento, no siento que haya desviado ni desvirtuado nuestra campaña". De hecho, ha celebrado que Sánchez le acompañará en los actos del PSC el jueves y el sábado en Sant Boi de Llobregat y en Montmeló (Barcelona), como se había previsto antes de la campaña: "Siempre es una buena noticia, siempre nos hace ilusión que pueda participar en esta conversación pública que es la campaña electoral". "LÍMITES DE LA POLÍTICA" Asimismo, ha sostenido que la decisión del presidente "ha tenido como efecto positivo la apertura de una reflexión colectiva sobre lo que es la política y los límites de la política" y ha criticado maneras de hacer política que consisten, según él, en deshumanizar al adversario. El primer secretario de los socialistas catalanes ha negado que Sánchez quede debilitado tras los cinco días de reflexión, y ha instado a dejar de practicar la política "de la justicia" y la descalificación. "Todo el mundo sabe qué lenguaje y qué comportamiento tienen ciertas personas. No quiero señalar, simplemente quiero dar un grito a favor de una determinada manera de hacer política", ha concluido.