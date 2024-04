Las denuncias de ERC y PP contra la entrevista de Sánchez no llegan a tiempo a la JEC, que no se planteaba su suspensión

Las denuncias promovidas por Esquerra y el PP contra la entrevista al presidente Pedro Sánchez programada este lunes por la noche en RTVE no llegaron a tiempo de ser analizadas en la reunión de la Junta Electoral Central (JEC), que en todo caso no pensaba suspender su emisión. La JEC tenía programada una reunión este lunes que arrancó a las 17.30 y cuando concluyó, dos horas después, no había llegado ninguna de esas denuncias, por lo que no pudieron ser analizadas por el organismo arbitral. De cualquier manera, fuentes de la JEC han recordado a Europa Press que la suspensión de una entrevista televisiva con carácter previo a su emisión es algo excepcional, que está tasado en la ley, y que no se contemplaba para este caso. El PP y ERC se quejaban de que la entrevista del líder del PSOE altera el plan de cobertura electoral para la campaña de las catalanas del 12 de mayo, por lo que pedían suspenderla o, en su defecto, que RTVE compensase a las demás candidaturas.