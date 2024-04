PP y PSOE de Ceuta, dispuestos a seguir entendiéndose para garantizar la gobernabilidad de la Ciudad

El presidente del Gobierno y del PP de Ceuta, Juan Vivas, y el nuevo portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Sebastián Guerrero, han renovado este viernes en el primer Debate sobre el Estado de la Ciudad de esta legislatura su voluntad de "entenderse" para garantizar la "gobernabilidad" de la institución, como llevan haciendo desde finales de 2020, cuando el Partido Popular local rompió con Vox y se comprometió a no volver a pactar con esa formación nunca más. Vivas ha pedido y ofrecido a los grupos de la oposición "lealtad institucional" y "un plus de compromiso" para lidiar con "el bloqueo comercial y el uso de la presión migratoria para lograr fines políticos" de Marruecos y, "en casa", el riesgo de división interna o de que "cunda el desánimo y la sensación de que todo está perdido y es cuestión de tiempo". "En Ceuta se necesita una política de Estado y no puede haber nada más prioritario que preservar los cimientos del edificio: nuestra integridad y soberanía, la convivencia y la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles", ha remarcado el presidente, que gobierna la ciudad desde 2001, en minoría desde 2019. El líder del PP ha opinado que Ceuta "avanza", aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer por una ciudad limpia, cuidada, segura y atractiva para vivir y ser disfrutada en la que los servicios básicos funcionen con niveles de calidad equiparables a las medias nacionales". Su apelación al entendimiento ha encontrado eco en el portavoz del PSOE, que todavía espera la creación de una Comisión Gestora desde Ferraz tras la dimisión de su anterior secretario general. Sebastián Guerrero ha ofrecido al PP la "responsabilidad" de los socialistas para continuar entendiéndose "en lo fundamental", para lo que ha puesto "cinco condiciones: diálogo, honestidad, transparencia, trabajo y respeto a los acuerdos". "El nuestro no es un cheque en blanco", ha advertido tras reclamar también "lealtad institucional" al Ejecutivo local con el de Pedro Sánchez, "el presidente del Gobierno de España que más ha hecho por Ceuta". Vivas le ha replicado que siempre ha demostrado ese talante, sobre todo durante la crisis migratoria de mayo de 2021. "Suscribo su voluntad de diálogo y entendimiento porque creo que coincidimos en lo fundamental para hacer frente a riesgos y amenazas sin parangón en toda España salvo en Melilla", ha recogido el guante del PSOE, a cuyo interlocutor ha remarcado que "quienes creemos en la Constitución y en sus pilares tenemos la obligación de entendernos dejando a un lado siglas y egos". En esa misma línea de "oposición constructiva" se han situado los localistas del MDyC, cuya presidenta ocupa ahora la Vicepresidencia Segunda de la Asamblea y que aprobó junto al PP y al PSOE tanto los Presupuestos de la Ciudad de 2024 como el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) local. El Partido Popular solo ha encontrado críticas, sin embargo, tanto en Vox (segundo grupo de la oposición tras el PSOE) como en los autonomistas de Ceuta Ya!. El portavoz de los primeros, Juan Sergio Redondo, ha vuelto a reprochar a Vivas que está "marroquinizando" la ciudad y ha censurado sus "chanchullos" con el dinero público. Mohamed Mustafa, por su parte, ha advertido que "a esta ciudad no le hace falta estabilidad, sino compromiso y cambio, un cambio radical de estrategia, de política y de mentalidad... La estabilidad que ustedes pregonan y persiguen es, en realidad, un epitafio, la muerte lenta de esta tierra, y créanme que nos van a tener enfrente combatiendo las políticas injustas del Partido Popular, su tristeza y fragmentación, con alegría y unidad". Vivas y la portavoz del PP, Kissy Chandiramani, han denunciado que "los extremos se tocan" y han reprobado la "voluntad de bloquear la institución perjudicando al conjunto de la ciudadanía, no al PP", de ambos partidos.