Las federaciones del PSOE se movilizan para llevar a Madrid decenas de autobuses con militantes y respaldar a Sánchez

Las federaciones del PSOE en las comunidades autónomas están movilizando a sus militantes y simpatizantes para que acudan a la concentración de apoyo al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez y esperan llevar a Madrid decenas de autobuses desde distintos puntos de España para facilitar el traslado. De este modo el PSOE busca una movilización masiva junto a la sede nacional en la calle Ferraz que muestre un apoyo cerrado de las bases socialistas a Sánchez, después de que anunciase que se retiraba unos días a reflexionar si continúa o no al frente del Gobierno, después de que un juez abriese diligencias de investigación tras recibir una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. El partido trata de cerrar filas con su líder y enviarle "ánimo" y "energía positiva", para tratar de convencerle de que siga en el cargo, tal como indicó la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hizo un llamamiento explícito a los militantes para que se movilicen en apoyo de Sánchez y las federaciones están recogiendo el guante y facilitando autobuses gratuitos para reunir a miles de personas en Ferraz. MANIFESTACIÓN EN LA CALLE Y COMITÉ FEDERAL DENTRO La manifestación en la calle se producirá al mismo tiempo que se celebra el Comité Federal, que reúne a los principales dirigentes del partido en todo el país, y en el que, previsiblemente, expresarán su respaldo a Sánchez y su deseo de que no dimita. La dirección del PSOE sostiene que no ha convocado la concentración y que la iniciativa parte de los militantes, pero integrantes de la Ejecutiva han difundido la convocatoria --el sábado 27 de abril a partir de las 11 horas-- desde sus redes sociales. Además, desde algunas federaciones como la de Baleares confirman que diputados y senadores socialistas de esta comunidad participarán en la concentración a las puertas de Ferraz. Los socialistas vascos, por ejemplo, esperan enviar a Madrid alrededor de 500 simpatizantes socialistas en y en total se han fletado siete autobuses desde las distintas agrupaciones del País Vasco, según han indicado fuentes socialistas a Europa Press. GALICIA, ANDALUCÍA, NAVARRA, LA RIOJA Y MURCIA En Galicia, el PSdG poner a disposición de los militantes tres autobuses que partirán de Vigo, Lugo y Ourense e irán parando en los pueblos para recoger a quienes quieran desplazarse a Madrid. Los socialistas gallegos, además, celebran este domingo su congreso extraordinario y por tanto han decidido convocar concentraciones ante las casas del pueblo para que los que no puedan viajar a la capital también puedan mostrar su adhesión a Sánchez. En Asturias también habrá concentraciones frente a las sedes socialistas y además, alrededor de 300 personas viajarán de madrugada a Madrid para llegar a la concentración de Ferraz, según indicó la vicesecretaria general de Acción Política e Institucional, Adriana Lastra, que fue 'número dos' del partido a nivel nacional con el propio Sánchez. Aragón también enviará varios autobuses, tres desde Zaragoza, dos de Teruel y uno desde Huesca y en Andalucía, aunque todavía no tienen cerrado el número aproximado de socialistas que se moverán a Madrid, esperan una gran movilización tanto en autobuses como en vehículos privados. Desde La Rioja están previstos otros dos autobuses, uno más de Navarra y otro más de Murcia, según han confirmado a Europa Press fuentes de las distintas federaciones del PSOE.