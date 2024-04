Andueza (PSE) acusa PP y Vox de ser "responsables directos" de la "infame campaña" contra Sánchez y su mujer

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha acusado al PP y Vox de ser "responsables directos" de la "infame campaña" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, y ha mostrado su deseo de que "la cordura vuelva pronto a la derecha española". La comisión ejecutiva de los socialistas vascos, con Andueza al frente, han expresado en un comunicado su respaldo a Sánchez, y ha denunciado que "la derecha y ultraderecha han traspasado todos los límites de la decencia". Tras trasladarle su "ánimo y solidaridad" al secretario general del PSOE y su familia "en estos momentos especialmente delicados", la dirección del PSE-EE ha manifestado su "más firme determinación en la defensa de la democracia y las libertades", y del respeto institucional. "Lo ocurrido en los últimos días no es más que el colofón de una campaña de persecución que lleva meses en marcha y en la que se han cruzado todos los límites de la decencia", ha afirmado. "INSULTO, MENTIRAS Y ACOSO" A su juicio, "la discrepancia política, la crítica y el control al Gobierno y a sus dirigentes nada tienen que ver con el insulto, las mentiras y el acoso al que están siendo sometidos el presidente Pedro Sánchez y su familia por parte de la derecha y la ultraderecha". "El socialismo vasco, que acaba de pasar con una excelente nota el examen de las urnas y la lógica disputa en democracia, no va a cejar en su empeño de construir una sociedad mejor, más justa, como persiguen nuestros principios", ha añadido. En este sentido, ha apuntado que "lo ha hecho con una trayectoria impecable, en la resistencia a la dictadura, en la batalla contra el terrorismo, y lo hará frente a las manipulaciones y los intentos de deslegitimación de la derecha y la ultraderecha, que han respondido a la decisión de Pedro Sánchez con la miseria moral y política de la que han hecho su manual". "Les señalo directamente a ellos. No vale escudarse en la libertad de prensa o en la independencia judicial. El PP y Vox son responsables directos de haber alimentado y liderado, de todas las formas posibles, esta infame campaña de persecución", ha remarcado Eneko Andueza. El líder del PSE-EE ha advertido de que "no todo vale en política, no todo vale a la hora de hacer oposición en democracia porque, por encima de políticos, somos personas". "Cuando se cruzan ciertas líneas rojas, después es muy difícil desandarlas. Espero, de corazón, que la cordura vuelva pronto a la derecha española", ha concluido.