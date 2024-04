La Fundación NEOS presenta la App 'Memoria' que avisa cuando el usuario pasa por un lugar donde hubo un atentado de ETA

La Fundación NEOS ha presentado la aplicación móvil 'Memoria' que, a través de la geolocalización del teléfono notifica al usuario cuando éste pasa por un lugar donde se haya producido un acto terrorista de ETA, aportando información sobre el atentado. La App tiene la intención de que el público más joven rememore a las víctimas de la banda terrorista ante el "intento interesado de reescribir la historia" de algunas fuerzas políticas. De esta forma, el presidente de NEOS, también ex ministro del Interior del Partido Popular y ex candidato 'popular' a lehendakari, Jaime Mayor Oreja, ha abierto el acto de presentación de 'Memoria'. Durante el acto, también han intervenido, en representación de las víctimas de la banda, los hijos y nietos de asesinados por ETA Daniel Portero, Ana Velasco, Jorge Múgica y Paula Baena. Así, las víctimas han coincidido en asimilar a ETA con EH Bildu y han expresado su preocupación por los resultados de las elecciones del pasado domingo del País Vasco y el "desconocimiento" de los jóvenes sobre ETA. Además, han dicho sentirse "estremecidos" ante el "blanqueamiento" de la izquierda abertzale por parte del PSOE. De esta manera, según han explicado, "el proyecto de Sánchez es el de Bildu, que es el de ETA" al recordar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los comicios. "Nueve de cada diez votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura", ha expresado el líder socialista este miércoles. Por el contrario, Múgica ha expresado que "ha llegado el momento en el que esta tercera generación, la de los nietos" de las víctimas "alce la voz", al tiempo que ha aplaudido la iniciativa de la Fundación por luchar contra la "desmemoria". LA APP YA CUENTA CON INFORMACIÓN DE 200 ATENTADOS Asimismo, la Fundación ha explicado que la aplicación ya cuenta con información sobre 200 atentados llevados a cabo en 86 ciudades diferentes, de las que se incluyen 3 francesas en las que también atentó ETA. Así, se pretende que la App esté cargada al 100%, "hasta llegar a los 3.500 atentados", antes de terminar el año. De este modo, NEOS denuncia que los atentados de la banda terrorista "no se explican en los colegios" y busca la forma de generar "curiosidad" en los jóvenes para que se informen sobre la actividad de ETA y "entiendan que cuando se dice que es un horror pactar con Bildu, tiene un significado".