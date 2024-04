Comunidad de Madrid reitera que no pondrá una placa en la Real Casa de Correos por los detenidos durante el franquismo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado que el Gobierno madrileño no pondrá una placa en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional que acogió la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, por los detenidos allí. Preguntado por la cuestión, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha recordado a quienes "están constantemente revisando la Historia" que este es un edificio "data de mediados del siglo XVIII" y ha tenido múltiples usos. Entre ellos, ha citado que fue también sede de la Capitanía General así como del Ministerio de la Gobernación durante la Segunda República, "donde también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños". Ahora, tal y como ha defendido, es la casa "de todos y cada uno de los madrileños" al albergar la sede de la Comunidad de Madrid. "Sobre las placas que están instaladas o que se puedan instalar en la fachada de la Real Casa de Correos, le digo que en este momento hay tres placas y son las únicas que hay y las únicas que habrá", ha respondido. En este sentido, ha desgranado que una de ellas es para honrar la memoria de los Héroes del Dos de Mayo, otra para aquellos que dieron lo mejor de sí mismos durante los atentados del 11M y en recuerdo de las víctimas y la última en memoria de los que fallecieron durante el Covid. "Tres placas que unen y no dividen a todos los españoles y a todos los madrileños, y por tanto, esas tres placas que unen y no dividen son las que seguirá habiendo en la Real Casa de Correos. Ni una más, ni una menos", ha zanjado.