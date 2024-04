Torres: la reforma sobre reparto de menores se hará con el voto del PP o no se hará

Pamplona, 23 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que la modificación legal sobre el reparto de menores no acompañados "no saldrá adelante si no la vota el Partido Popular en el Congreso y en el Senado, porque es una cuestión de Estado".

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona tras la firma de la propuesta de reforma del Amejoramiento del Fuero para que Navarra asuma la competencia de Tráfico.

El ministro ha señalado que se trata de una modificación legal para los territorios que estén saturados o sobrecargados por la llegada de un gran número de menores no acompañados, ahora mismo Canarias, Ceuta y Melilla.

Torres ha explicado que es un borrador consensuado en la Conferencia Sectorial en la que están todas las comunidades y, por tanto, "lo que se establece en ese borrador son los parámetros que aprobaron por unanimidad en el año 2022 también por las comunidades, que algunas de ellas mantienen el mismo presidente que entonces".

Por ello, al ministro le extraña que ahora esos mismos presidentes se muestren contrarios. "Hay una queja sobre un borrador que tienen que votar todos los partidos, incluso a los que pertenecen esos presidentes. Me parece que estamos buscando el conflicto antes de la solución", ha añadido.

El ministro habla de dar una respuesta solidaria a un problema que ahora tiene Canarias "pero que en 2018 tuvo Andalucía". Para ello quiere contar con "todos los partidos, y sobre todo con el que más escaños tiene que se llama Partido Popular. Vamos a buscar una solución". EFE

