Los votantes de Unidas Podemos en 2019 se dividen entre Podemos, Sumar y PSOE, con un 22% de indecisos

Los votantes de Unidas Podemos en las europeas de 2019 se debaten ahora entre las listas de Podemos y de Sumar, y en menor medida del PSOE, aunque también hay un 22% de indecisos que todavía no tiene claro su voto, según se desprende de la encuesta 'Opiniones y actitudes ante la Unión Europea' que ha realizado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En las últimas europeas, la coalición Unidas Podemos, que básicamente integraba a los morados e Izquierda Unida, obtuvo más de 225.000 votos (10% del total) y logró 6 escaños, pero cinco años después el panorama político ha cambiado y su electorado se muestra muy dividido. Según la encuesta del CIS hecha pública este martes, si mañana hubiera elecciones europeas, el 29% de aquellos votantes de 2019 ya tiene decidido volver a apoyar a Podemos, cuya lista encabezará la exiministra Irene Montero, y otro 29% piensa apostar por la candidatura de Sumar que va a liderar Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Pero hay otro 11,8% que ya ha decidido abandonar tanto a los morados como a los de Yolanda Díaz para pasarse al PSOE, aunque aún no haya desvelado quien encabezará su candidatura. Y destaca también otro 22,6%, algo más de la cuarta parte de aquellos votantes de 2019, que todavía no tiene decidido a quien apoyaría. LA MITAD DE LOS VOTANTES DE CIUDADANOS SE PASA AL PP Según se refleja en los datos de las entrevistas cruzados con el recuerdo de voto de hace cinco años, recogidos por Europa Press, ese mismo porcentaje de indecisos del 22,6% se da entre quienes aseguran haber votado a Ciudadanos en las europeas de 2019, cuando los 'naranja' consiguieron siete escaños gracias a más de 270.000 votos (17%). Pero en el caso de Ciudadanos, hay un beneficiado claro de su debacle, pues más de la mitad de sus votantes de 2019, el 52,2%, tiene ya decidido pasarse al PP. En la pregunta del CIS los encuestados citan otro partido, aún en fase embrionaria, que es el del comunicador Alvise Pérez, que ya cuenta con el anunciado respaldo del 7,5% de los votantes de Vox de 2019 y el 5,3% de aquellos que se decantaron entonces por Ciudadanos.