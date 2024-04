Feijóo acusa al PSC de tener un "planteamiento de soberanismo y de rupturismo": "No tiene un proyecto para Cataluña"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al PSC de tener un "planteamiento de soberanismo y de rupturismo", y ha asegurado que los socialistas no tienen proyecto para Cataluña, sino que su objetivo es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga siéndolo. "El PSC no tiene un proyecto para Cataluña sino uno para que Sánchez siga en el Gobierno", ha proclamado Feijóo ante los periodistas este martes en su visita al estand del PP por Sant Jordi en Barcelona, acompañado por el candidato popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández. Feijóo ha afirmado que en las elecciones del 12 de mayo hay dos modelos: el del PP, que es el "modelo constitucional", "autonomista" y de "la pluralidad dentro de la unidad"; y "otro modelo rupturista, que hace pequeños a los pueblos y fractura la sociedad". El jefe de la oposición ha reivindicado su modelo como el de "la pluralidad dentro de la unidad, la concordia de los pueblos de España, que conviven amistosamente", y ha asegurado que la Diada de Sant Jordi inspira lo que el PP quiere hacer en Cataluña. "Sánchez tiene al proceso (independentista) que le permite seguir en la Moncloa y los independentistas quieren tener algo que les permite hacer lo que son y para eso necesitan a Sánchez en la Moncloa", ha agregado Feijóo. LOS PROBLEMAS DE LA GENTE El líder popular ha criticado que ni el PSC ni los independentistas, "que llevan gobernando Cataluña durante décadas", han demostrado que los problemas reales de la gente tengan una solución fácil, según él. Así, ha lamentado que en Cataluña hay poca inversión en educación y dificultades en el ámbito sanitario, y también ha sostenido que es "la comunidad autónoma más endeudada de España, la tercera comunidad autónoma con más déficit público de España". Feijóo se ha comprometido a "intentar reconducir la convivencia y plantear un modelo centrado en los problemas de la gente, en el realismo de las cosas cotidianas", y ha añadido que Cataluña necesita cambiar el proceso independentista por la convivencia y la división por la unidad y la pluralidad, en sus palabras. NINGÚN COMPROMISO CON LOS INDEPENDENTISTAS El presidente de los 'populares' ha defendido que "la mayoría de los catalanes prefieren vivir juntos que separados", y ha subrayado que el PP no tiene ningún compromiso con los partidos independentistas. "El PSC sí, porque gobierna con ellos en las instituciones y porque el objetivo del PSC es que Sánchez siga en la Moncloa, no tener un proyecto para Cataluña, ha insistido. Feijóo ha indicado que el Partido Popular quiere cambiar el procés por la "convivencia, la unidad y la pluralidad". "Estamos hartos de que se hable mucho, mucho de la Generalitat y poco, poco de Cataluña, que necesita cambiar el procés por la convivencia y la división por la unidad y la pluralidad", ha manifestado.