La representación de partidos no nacionalistas cae a mínimos históricos en una Cámara Vasca más abertzale que nunca

El peso de los partidos no nacionalistas ha caído a mínimos históricos en el próximo Parlamento Vasco, donde sumarán tan solo 21 escaños de los 75 con los que cuenta la Cámara (28%), en la que ascienden a 54 los parlamentarios abertzales. La cita electoral de este domingo ha otorgado a las fuerzas nacionalistas -PNV y EH Bildu- un total de 27 escaños a cada uno de ellos. La representación parlamentaria se completa, por la parte no nacionalista, con los 12 escaños del PSE-EE, los siete logrados por el PP, uno por Sumar y otro más por Vox. El hemiciclo autonómico siempre ha sido mayoritariamente nacionalista, salvo en 2009, cuando la marca de la izquierda abertzale estaba ilegalizada, en la que los no nacionalistas alcanzaron los 38 escaños (25 de los socialistas en un resultado sin parangón), frente a los 35 de los abertzales. Esto posibilitó un Gobierno del PSE-EE, con Patxi López como lehendakari, aupado por los votos del PP -- que no entró a formar parte del Ejecutivo-- a pesar de haber sido el PNV la fuerza más votada. Solo en esa ocasión ha habido un Gobierno de Euskadi no abertzale. El techo electoral de los no nacionalistas en escaños lo tocaron en ese 2009 con 38 parlamentarios. Sin embargo, en votos, el máximo obtenido fue en 2005, cuando consiguieron 550.183 votos. La vez que menos escaños obtuvieron en unas elecciones autonómicas fue en 1980, con 18 representantes, pero entonces la Cámara solo contaba con 60 asientos, frente a los 75 actuales. Las formaciones no soberanistas tuvieron el 30% de representación parlamentaria, y los abertzales el 70% con 42 representantes. Los siguientes peores resultados en escaños en el hemiciclo para los no nacionalistas se registraron en 2020, hace cuatro años, cuando --al igual que en 1986-- solo consiguieron sumar 23 escaños, con un porcentaje de representación del 30,6%. La moderación de las formaciones nacionalistas es una de las razones del declive del PP y el PSE-EE. El PNV ha sabido rentabilizar durante muchos años su capacidad de atraer competencias mediante acuerdos con el Gobierno central, estuviera al frente el PP o el PSOE, y siempre, hasta ahora, le ha acompañado su fama de "buen gestor". La formación jeltzale, en su apuesta por el pragmatismo político, ha ido ampliando su espectro ideológico, atrayendo a votantes no independentistas, entre ellos también a populares y socialistas. El cambio generacional tampoco ha favorecido a las opciones no abertzales que no han podido apenas captar a la población más joven. Además, los electores parecen haber reconocido la 'apuesta' de EH Bildu por el fin de la violencia de ETA, de forma que, desde la desparición de la organización terrorista, ha ido consiguiendo un respaldo electoral que ni la histórica HB ni todas sus posteriores siglas habían conseguido. Tampoco se puede desvincular este ascenso de EH Bildu, que ha llegado a captar votos socialistas y ahora de Podemos, de un independentismo más pragmático, lejos de maximalismos y más soberanistas, y de una apuesta más firme por las políticas sociales, más en la línea de lo defendido por la formación morada, que llevó a aglutinar votos de la izquierda abertzale y del PSE-EE, y a ser primera fuerza en Euskadi en las elecciones generales de 2016. También ganó en votos al PNV en los comicios a Cortes Generales de 2015. EH Bildu ha ido encaminándose cada vez más hacia una normalización política, que se ha visto apuntalada en Madrid, donde ha competido con el PNV para ser "determinante" y que ha ganado en influencia con el Gobierno de Pedro Sánchez. VOTOS NACIONALISTAS Y NO NACIONALISTAS En estas elecciones del 21 de abril ha aumentado la diferencia entre los votos y escaños nacionalistas y no nacionalistas. En las pasadas elecciones de julio de 2020, las fuerzas abertzales lograron 599.540 votos y 52 escaños (de un total de 75), frente a las fuerzas de ámbito estatal, que obtuvieron 272.580 votos y 23 escaños, lo que dio una diferencia de 326.960 sufragios en favor de los partidos nacionalistas. En la cita de esta pasada noche, con el 100% del voto escrutado, las formaciones abertzales han llegado hasta los 712.289 votos frente a los 303.297 de los no nacionalistas, una diferencia de 408.992 votos. Menor fue la distancia de votos entre formaciones nacionalistas y no nacionalistas (231.815 apoyos más los primeros) en los comicios autonómicos de 2016, cuando PNV y EH Bildu recabaron 623.340 votos (46 escaños), mientras Podemos, PSE y PP reunieron 391.525 sufragios (29 parlamentarios). Esos comicios estuvieron marcados por la irrupción fulgurante de Podemos, que entró en la Cámara autonómica por primera vez con 11 escaños, convirtiéndose en la tercera fuerza parlamentaria, tras PNV y EH Bildu, después de convencer a 157.334 votantes. El Parlamento Vasco que salió de las elecciones de 2012 arrojó una distancia de casi 300.000 votos (297.757) de las fuerzas abertzales sobre las no nacionalistas, después de que PNV y EH Bildu recolectaran 662.698 votos (48 escaños), por los 364.932 de PSE, PP y UPyD (27 representantes). Las elecciones autonómicas de 2009 estuvieron mediatizadas por la ilegalización de Batasuna, de forma que los votos no nacionalistas superaron en 22.548 a los nacionalistas, lo que se tradujo en 38 escaños nacionalistas por 30 abertzales. En concreto, PSE, PP, Ezker Batua y UPyD recabaron 522.866 sufragios, frente a los 500.312 que lograron PNV, Aralar y EA. De esta forma, el candidato socialista Patxi López logró ser lehendakari, con los apoyos del PP. Los comicios autonómicos vascos de 2005 arrojaron una exigua diferencia de 39 escaños nacionalistas, por 36 no nacionalistas. PNV en coalición con EA, el Partido Comunista de las Tierras Vascas-EHAK (marca con la que se presentó entonces la izquierda abertzale) y Aralar lograron 646.941 votos, lo que representó una diferencia de 96.758 votos sobre los recabados por PSE, PP y Ezker Batua (550.183 apoyos).