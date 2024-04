La dirección de IU aboga por ir con Sumar a las europeas pero reflexionará sobre la relación con el partido de Díaz

La dirección de IU aboga por aceptar la oferta de Sumar de concederles el cuarto puesto de la lista para concurrir juntos a las elecciones europeas, al ser "el menos malo de los escenarios", aunque la organización reflexionará sobre su relación con el proyecto liderado por Yolanda Díaz y pide hacer campaña propia para estos comicios. Así lo ha trasladado el secretario de Organización de la formación, Ismael González, de cara a la reunión de la Coordinadora Federal de esta tarde, su máximo órgano ejecutivo, donde se prevé tomar una decisión definitiva de cara a si acuden junto a Sumar a estos comicios. Todo ello después de que Sumar acordara las posiciones de la lista con sus aliados territoriales. Así, los comunes dispondrán del número dos, en la figura de Jaume Asens, mientras que Compromís consiguió la tercera plaza. A su vez, Más Madrid se ubica en el quinto puesto de la lista, destacando su generosidad pese a admitir dificultades en la negociación. En este sentido, IU conminó a sus federaciones autonómicas a expresar su postura y existe disparidad de criterios, dado que Andalucía, Asturias o Baleares se han mostrado a favor de ir en coalición con Sumar mientras que Valencia y Madrid se decantan por rechazar el cuarto puesto en esa lista de coalición y presentarse incluso en solitario si no se mejora su puesto. Durante su comparecencia, González ha explicado que para no entorpecer el desarrollo de las elecciones vascas han intentado llevar con discreción esta deliberación y que es legítima la opinión de federaciones como la valenciana, que rechaza la alianza con Sumar a las europeas. LAMENTA LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA SIN PRIMARIAS "Voy a ser muy claro. La dirección federal valoró que dentro de los escenarios que había, el menos malo era coger el cuarto puesto", ha subrayado el responsable de Organización de IU. Sin embargo, ha destacado que IU apuesta por hacer una campaña propia para estos comicios y que en el conjunto del Estado tendrá que hacer un debate sobre la relación con el proyecto de Díaz. Y un momento propicio, según ha explicado, es la cita congresual de la formación en mayo. "Evidentemente hay una situación de las elecciones europeas, donde ha habido un proceso de confección de una lista sin proceso democrático en Sumar. Es lógico que IU analice esta situación y valore cómo tiene que relacionarse con el resto de actores políticos que interna la coalición Sumar", ha apostillado González, quien semanas demandó primarias conjuntas para decidir los puestos de la candidatura en caso de no haber acuerdo entre organizaciones. Así, ha explicado que Sumar ha clarificado algunos aspectos de su propuesta, que en su momento tildaron de "incompleta", pero mantienen un intercambio de documentos con el proyecto de Díaz para cerrar todas las incógnitas, con vistas al debate interno que mantendrán en la Coordinadora Federal. VALENCIA Y MADRID PIDEN SUSPENDER LA RELACIÓN CON SUMAR Por otro lado y cuestionado sobre si IU tiene decidido los miembros que tendrá en el Consejo de Coordinación de Sumar, el responsable de Organización federal ha desgranado que se inclinaban por mantener sus representantes dentro del grupo promotor de Sumar, pero ahora están valorando si tienen que hacer cambios en sus representantes o directamente "si van o no" a este órgano. A raíz del debate planteado dentro de IU por las elecciones europeas, la federación valenciana demandaba dejar de participar en la estructura orgánica de Sumar. IU Madrid defiende también rechazar la "inaceptable" oferta de Sumar para que la formación, demandaba una consulta a la militancia e incluso reivindica la opción de ir en solitario. A su vez, reclama suspender 'sine die' la relación con Sumar hasta que no aclare el acuerdo bilateral que alcanzó con Más Madrid y el lugar que deja ello a IU Madrid. En este sentido, pide que Sumar aclare de forma inmediata su naturaleza en la región y en el resto del país, para clarificar si es un partido, un frente amplio o una mera coalición electoral. Y explicar si es un proyecto federal o confederal.