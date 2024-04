Acerinox espera que el precio de su cotización se revalorice de manera significativa

Madrid, 22 abr (EFECOM).- El presidente de Acerinox, Carlos Ortega, ha asegurado este lunes que le sigue sorprendiendo que el valor de las acciones de la compañía siderúrgica no refleje sus "inigualables" fortalezas y se ha mostrado convencido de que esta anomalía de mercado que está afectando a su cotización actual, "acabará corrigiéndose".

En su intervención durante la junta general de accionistas de Acerinox, Ortega se ha mostrado convencido de que las inversiones y movimientos estratégicos que está llevando a cabo el grupo van a permitir revalorizar el precio de su acción de manera significativa.

A lo largo de 2023, los mercados bursátiles han superado episodios de alta volatilidad y, aunque los títulos de Aceroinox "se comportaron de forma más favorable" que los de sus competidores, continúan cotizando "a múltiplos muy inferiores" a los que se merecen, ha recordado.

La compañía persiste en sus esfuerzos para que las acciones muestren finalmente el valor intrínseco de la compañía, que es la primera empresa del mundo en el sector de aleaciones de alto rendimiento y el líder destacado en el mercado de acero inoxidable en Estados Unidos, país donde ha vuelto a reforzar su presencia con su apuesta estratégica por Haynes International, ha agregado.

Con la adquisición de Haynes International, que Acerinox espera cerrar en el próximo mes de julio, la compañía española reforzará su posición global en aleaciones de alto rendimiento y creará oportunidades significativas en el atractivo sector aeroespacial con un fuerte crecimiento y desarrollo en el mercado estadounidense.

La compra de Haynes, que "realmente representa la mejor empresa para nosotros, la más complementaria y la que mejor encaja con nuestra estrategia", se realizará íntegramente en efectivo, con los fondos propios y la fortaleza financiera que tiene la filial estadounidense de Acerinox, sin tener que incrementar la deuda de la compañía, ha resaltado.

Preguntado por un accionista sobre una opa de posibles competidores o una que pueda venir de una compañía con mucha capitalización, ha dicho que si los accionistas deciden que no genera valor, no acudirán y no tendría éxito, y ha insistido en que la compañía tiene mucho más futuro por sí sola independientemente por que va a generar mucho más valor siguiendo su estrategia a medio y largo plazo.

En cuanto a la negociación del convenio colectivo de la fábrica Los Barrios (Cádiz) que, tras más de 15 meses de reuniones, ha derivado en una huelga que va camino de los 80 días de duración, "la voluntad de la empresa ha sido siempre negociar y no romper los puentes con los representantes de los trabajadores, ni dejar dañada la capacidad de interlocución", ha indicado el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez.

El CEO espera que "el conflicto se resuelva lo antes posible, trabajando juntos en un ejercicio de responsabilidad que permita mantener los puestos de trabajo, el empleo de calidad altamente remunerado y la contribución al desarrollo de la comarca, al tiempo que facilite el cambio hacia un modelo de negocio centrado en la calidad y el buen servicio al cliente y que sea lo suficientemente flexible para adaptar la producción a los ciclos del sector y que garantice la viabilidad".

Uno de los trabajadores ha pedido en el turno de preguntas que la compañía no se olvide de los trabajadores de esa fábrica que lo único que piden a la hora de negociar es que se los valore y que no pierdan "esa conciliación que tanta falta nos hace hoy en día y por supuesto un sueldo digno".

El presidente de Acerinox ha dicho que no se olvidan de ellos "en absoluto" y que están en los primeros puntos de los consejos de administración. "Eso no va a ocurrir", ha asegurado.

Velázquez, por su parte, ha indicado que la compañía está invirtiendo todos los años del orden de 40 a 50 millones de euros para hacer un buen mantenimiento de la fábrica y que "no nos olvidamos de donde se originó todo".

No obstante, tras unos años de pérdida, "tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad" y "no dudo que nos ponemos de acuerdo en breve y haremos todo lo necesario para el bien de la compañía", ha concluido. EFECOM

kot/may