Vox rechaza valorar los sondeos que no le dan representación y agradece el compromiso de la militancia

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha rechazado valorar los sondeos que no le dan representación parlamentaria la próxima legislatura de la Cámara vasca y ha agradecido a la militancia y apoderados su "compromiso" durante esta campaña. En declaraciones a los medios de comunicación en el hotel de Vitoria-Gasteiz en el que Vox está haciendo el seguimiento de la noche electoral, Fúster ha agradecido a la militancia de Vox y a sus apoderados la "magnífica campaña" realizada. "Han dado un ejemplo magnífico de compromiso, un ejemplo magnífico de coraje. Hasta el último voto que haya en esta tierra, lo vamos a hacer nuestro y lo vamos a representar siempre hasta el final", ha asegurado. Preguntado por los sondeos que no le dan representación en la Cámara vasca, el portavoz de Vox ha afirmado que "los sondeos en todas partes, nunca responden a la realidad final". "Vamos a esperar", ha pedido antes de defender que "los sondeos siempre hay que cogerlos con papel de fumar". Asimismo, ha rechazado valorar la posibilidad de que Vox no saque ningún escaño en Euskadi, ya que cree que sería un "futurible" y ha abogado por "valorar con los datos en la mano".