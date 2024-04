Alguacil: "Estaremos en Europa si damos continuidad a los primeros 25 minutos de hoy"

Getafe (Madrid), 21 abr (EFE).- Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, aseguró este domingo, después de empatar 1-1 ante el Getafe, que su equipo estará en Europa la próxima temporada si da continuidad a los primeros 25 minutos del partido que, a su juicio, fueron muy buenos, aunque insuficientes para superar a su rival.

El técnico del conjunto donostiarra no quiere escuchar nada que tenga que ver con los resultados de otros equipos. Sólo quiere pensar en el suyo. Y, después de empatar en el Coliseum, resaltó el buen inicio de la Real Sociedad en el partido ante el Getafe como clave para conseguir terminar el curso en posiciones europeas.

"De lo que me preocupa y ocupa es de lo que hace mi equipo, mejorar las cosas que estamos haciendo mal y dar continuidad a lo que hacemos bien. Lo que nos va a dar estar en Europa va a ser competir como lo hemos hecho hoy los primeros 25 minutos. Cuando no sacas puntos, puede venir o mejor los otros resultados. Pero nos equivocamos si estamos pensando en qué pasa si nosotros no somos capaces. Los demás sacarán los puntos que tengan que sacar, pero lo que nos tiene que ocupar y preocupar es darle continuidad a los buenos minutos. O como la jornada pasada, que había que matar el partido y ganarlo. Es lo que me va a ocupar de aquí a final de temporada. Si nos ocupamos de eso, nos irá bien", señaló.

"Hoy, los primeros minutos estábamos muy bien, muy cómodos y haciendo mucho daño encontrando con la gente de dentro. Ellos estaban muy incómodos y no generaban ocasiones. En la primera, que no hemos podido apretar por el tema de Ander, han hecho su primer gol. Hay que darles su mérito porque han hecho un buen centro y un buen remate. Podríamos haber estado algo más agresivos. Luego una pena, se ha igualado el partido, pero hemos tenido una muy clara que habría cambiado el devenir del segundo tiempo. Los cambios, lo hemos intentado. No estábamamos tan finos y ellos estaban mejor en la presión. He cambiado el sistema y hemos mejorado aunque hemos sido incapaces de hacer el segundo", añadió.

Para Alguacil fue una "pena" una caída de Ander Barrenetxea antes del gol del Getafe en la primera parte, porque, según explicó, después de esa acción vino el tanto del Getafe en la primera ocasión del conjunto azulón cuando la Real Sociedad se había puesto 0-1 por delante en el marcador y estaba "jugando muy bien".

"Se había igualado el partido hasta el final del primer tiempo. Hemos tenido una muy clara para matarlo y ponernos 1-2 en el descanso. Traoré ha tenido una rotura en el gemelo, en el sóleo. Ha pedido cambio, hemos tenido que modificar y cuando estábamos incómodos y no encontrábamos a Beñat, hemos cambiado el sistema. Hemos igualado y no ha sido posible hacer otro gol para llevarnos la victoria".

"Hay que jugar contra todos los equipos y a todos nos quedan seis partidos. No tengo ninguna duda de que todos tienen un calendario difícil y duro porque todos se juegan muchas cosas. Lo que me preocupa es que mi equipo compita como lo ha hecho hoy durante los primeros 25 minutos", insistió. EFE

jjl/og