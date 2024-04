Guil: "No hemos estado al nivel que se merece esta afición"

Palencia, 20 abr (EFE).- El técnico del Zunder Palencia, Luis Guil, se ha mostrado muy enfadado con la actitud de sus jugadores tras la derrota ante el Coviran Granada de este sábado.

"Creo que el partido se resume en los dos primeros cuartos. No hemos estado al nivel que se merece esta afición que nos ha apoyado durante toda la temporada, no se puede defender como lo hemos hecho", ha apuntado el sevillano.

Guil ha añadido que "luego hemos ganado los dos últimos cuartos, pero no podemos mostrar este nivel físico de contacto cuando te estás jugando la 'puñetera' vida, cuando te estás jugando el descenso de una ciudad y de una afición".

"Era un partido como el del Andorra, teníamos que poner el mismo nivel y así íbamos a ganar el partido. No ha sido así y hemos perdido por nuestra culpa porque no hemos jugado un partido que, como les he dicho a los jugadores, es más importante que la final de un mundial porque estás peleando por salvarte", ha afirmado el entrenador del Palencia.

De cara a las últimas cuatro jornadas en la Liga Endesa, Luis Guil se ha mostrado claro: "ahora estamos a tres partidos, es muy difícil pero hay que intentarlo y el que no crea fuera".

En relación con esta respuesta, el técnico ha sido preguntado con cuantos jugadores se quedaría a lo que ha respondido lo siguiente: "con pocos". "Les he preguntado si han jugado al mismo nivel que contra el Andorra y ellos lo saben. Se puede perder, pero no se puede haciéndolo con este nivel físico. El arbitraje ha sido bueno, no podemos buscar escusas porque no lo hemos intentado. No se puede acabar dos cuartos jugándote la vida sin hacer bonus".

El entrenador sevillano también ha sido preguntado por la contestación que le ha dado Hands durante el transcurso del encuentro: "he tenido jugadores con mucho carácter y estoy encantado de que me contesten, pero que luego respondan en la pista. Me encanta el carácter y van a jugar cuarenta minutos si es positivo para el equipo, pero esto es un deporte de equipo, no individual".

Por último, Luis Guil ha elogiado el trabajo de Mathieu Kamba: "da el nivel físico y el compromiso. Es un jugador de club y encima le estoy haciendo jugar en otras posiciones diferente a la suya. Ha crecido durante la temporada y está haciendo un gran esfuerzo para el equipo". EFE

