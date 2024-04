Puente se muestra "decepcionado" con Bildu por no calificar a ETA como terrorista pero admite que seguirán pactando

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado decepcionado con que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, no haya querido calificar a ETA como una banda terrorista, si bien ha admitido que el Gobierno seguirá llegando a acuerdos con los abertzales porque lo importante es "para qué, no con quién". "Es una gran decepción, porque yo soy una persona bien intencionada, de buena fe, y que tenía confianza en que ese mundo estaba en condiciones de dar los pasos que yo creo que por otro lado son absolutamente ya inevitables, que hay que dar, y que tenía la valentía para llamar a las cosas por su nombre", ha dicho el ministro en su intervención este miércoles en la jornada de 'Wake Up Spain', organizada por El Español e Invertia. Puente ha confesado que se encontraba entre los que creían que Bildu había llegado "al punto de madurez democrática" que se le exigía, pero que "está claro" que no han llegado ahí y que para él "es una decepción". "No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta", ha agregado. Cuando le han preguntado si Bildu puede tras esto seguir siendo un socio del Gobierno, Puente ha respondido que "lo importante es para qué, no con quién". "¿Socio parlamentario? Si es para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para eso, claro que puede ser un buen socio", ha recalcado. El ministro también ha querido puntualizar que mientras Sumar "sí es un socio de Gobierno", los abertzale "no", ya que con ellos solo "alcanzan acuerdos". "Nos ha demostrado que difícilmente podemos tenerle como un socio estable (...) le faltan dar pasos que son indispensables si lo que queremos es avanzar como una sociedad democrática madura" ha aclarado. En este sentido, se ha congratulado de que "afortunadamente" el PSE "sí está en la posición de llamar a todas las cosas por su nombre", por lo que ha destacado "la valentía y la determinación" del candidato socialista en Euskadi, Eneko Anduenza, que no se ha ido "con chiquitas" y ha calificado a ETA como una banda terrorista. Las declaraciones de Puente tienen lugar después de que el pasado mes de diciembre mostrara su apoyo en un Pleno del Congreso a la moción de censura en la Alcaldía de Pamplona pactada entre el PSOE y Bildu, calificando al grupo liderado por Arnaldo Otegi como "partido progresista democrático".