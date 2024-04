Naturgy se dispara más del 6 % en bolsa tras confirmar Taqa que sopesa lanzar una opa

(Actualiza la noticia EC3310 con datos al cierre de la bolsa)

Madrid, 17 abr (EFECOM).- El grupo energético Naturgy ha subido hoy más del 6 % en bolsa tras confirmar la empresa emiratí Taqa que analiza la posibilidad de comprar las participaciones de los fondos CVC y GIP, lo que le obligaría a lanzar una opa sobre la compañía española.

Las acciones de Naturgy han ganado un 6,13 % en la sesión, el mayor avance del IBEX 35, y han cerrado en 22,84 euros. No obstante, todavía retroceden un 13,7 % en lo que va de año.

La subida experimentada hoy por Naturgy es la más acusada desde la que registró el 26 de enero de 2021 (15,48 %), justo tras presentar su opa la gestora australiana IFM.

Con la subida de hoy, las acciones de la compañía española alcanzan el nivel más alto desde el 23 de febrero.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de Naturgy poco después de la apertura, cuando ganaba un 1,3 %, a la espera de que se comunicara información relevante sobre la compañía.

Tras la comunicación de Taqa, el supervisor bursátil decidió levantar la suspensión a partir de las 11:30 horas.

Después de diez minutos de subasta, las acciones de Naturgy volvieron a cotizar con una alza de casi el 5 %.

Taqa, una compañía energética de Abu Dabi, ha confirmado este miércoles que mantiene conversaciones con CVC y GIP -fondos que suman en torno al 40 % del capital de Naturgy- sobre la posible adquisición de sus acciones.

Si la compra se concretase, Taqa debería lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad del capital de Naturgy.

Taqa, controlada al 90 % por Abu Dhabi Developmental Holding Company, también ha confirmado que está en conversaciones con CriteriaCaixa, el primer accionista de Naturgy (26,7 % del capital), "en relación a un posible pacto de cooperación".

No obstante, Taqa ha precisado que todavía no ha alcanzado ningún acuerdo ni con Criteria ni con CVC y GIP, y ha advertido de que no existe garantía alguna de que se vaya a implementar la operación.

Joaquín Robles, analista de XTB, cree que, de materializarse, la entrada de Taqa en Naturgy podría servir para ofrecer una mayor estabilidad al accionariado.

"Criteria busca un socio que le apoye en la gestión y le permita continuar con su plan estratégico y decidir si finalmente continúa con el proyecto Géminis para dividir sus negocios entre infraestructuras reguladas y negocios liberalizados", explica Robles.

A su juicio, la operación también podría servir para aumentar el reducido 'free float' (capital flotante) de Naturgy, un aspecto que ha penalizado la cotización del grupo energético.

Sergio Ávila, de IG, considera que la entrada de Taqa en Naturgy marcaría "un punto de inflexión para el sector energético español", ya que la operación no solo intensificaría la presencia de inversores extranjeros, sino que también podría redirigir la estrategia empresarial hacia energías más limpias.

En su opinión, la operación probablemente aumentaría la competencia en el mercado energético, lo que beneficiaría a los consumidores.

Según Javier Molina, de eToro, aunque la entrada de la compañía emiratí en el capital de Naturgy podría elevar el precio de las acciones y mejorar la estabilidad del gobierno corporativo, "no se pueden ignorar las cuestiones regulatorias y financieras asociadas".

En este sentido, señala que la supervisión gubernamental a la que está sujeta Naturgy para proteger los intereses nacionales "crea un entorno incierto para los inversores". EFECOM

mtd-jg/mam/may