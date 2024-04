Montero justifica citar a fiscales en la comisión del Congreso en que había que consensuar el listado con otros grupos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la inclusión de tres fiscales en el listado de comparecientes en la comisión del Congreso sobre mascarillas en que "ha habido que hacer acuerdos con otros grupos políticos para incorporar y hacer un listado que estuviera consensuado". Así ha reaccionado Montero en declaraciones a los periodistas desde la Feria de Sevilla al ser preguntada por esta citación de fiscales, que ha motivado las protestas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que llevará a que finalmente sean excluidos. Con todo, Montero ha indicado que ha sido también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha planteado que "no había vocación de que acudieran a la comisión los fiscales". LAS COMPARECENCIAS ANDALUZAS La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles, sobre el cruce de comparecientes entre PSOE y PP en las respectivas comisiones de investigación creadas en el Congreso y el Senado por el llamado Caso Koldo y la presencia de dirigentes andaluces del PP en ella, que "es bueno que la gente sepa qué ha pasado con la contratación de emergencia en Andalucía", por cuanto ha esgrimido la necesidad de evaluar que "se ha utilizado un procedimiento sabiendo que el contrato de emergencia tiene menos garantías que el resto de la contratación". En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Feria de Sevilla, Montero ha considerado "muy importante" que la comisión de investigación del Congreso "aporte luz a la compra de mascarillas en todo el Gobierno, en todas las administraciones, también en la administración andaluza". Ha recordado que la Junta de Andalucía persistió en continuar con el procedimiento de contratación de emergencia una vez superada la pandemia de coronavirus "cuando ya no había soporte legal para poder hacer los contratos por esa vía", por lo que se ha reafirmado en la necesidad de que "se den explicaciones en la comisión de investigación", al tiempo que ha defendido la libertad del Partido Popular para que "ellos pueden citar a la Comisión del Senado, como ustedes están viendo, a quien crean y a quien quieran". La vicepresidenta y ministra ha defendido "respetar las comparecencias que se puedan plantear en el Congreso de los Diputados por parte de los partidos políticos", mientras que ha reprochado al presidente del Partido Popular, Alberto Nuñéz Feijóo, que "hable de falta de respeto cuando la señora Ayuso ha hecho un ataque sin precedentes a la Fiscalía General, no solamente trasladando falsas cuestiones sobre el proceder de la Fiscalía General, sino que incluso ha insultado al propio fiscal general". Montero se ha reafirmado en la conveniencia de la comisión de investigación por la aspiración de "promover la luz, la transparencia, la claridad en contratos de emergencia durante la pandemia", mientras que ha contrastado que "los juzgados en ningún caso han dicho que los que se hicieron por parte del Gobierno central tuvieran ninguna tacha de ilegalidad".