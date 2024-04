Juzgan a un hombre de 63 años por abusar de una vecina de 12 en la escalera de casa durante el Covid

La Audiencia de Cantabria celebra este miércoles el juicio a un hombre de 63 años por un delito de abuso sexual a menores, ya que está acusado de apretar el culo e intentar besar a una vecina de 12 en las escaleras del edificio donde residen durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. La Fiscalía solicita para él una pena de dos años de cárcel y la vista se celebrará a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la AP. Los hechos sucedieron en mayo de 2020, en plena vigencia de la restricciones impuestas por el Covid-19. Según los escritos de las acusaciones pública y particular, un día el procesado y la víctima se encontraron en las escaleras del inmueble. Mientras subían juntos, el varón realizaba comentarios sobre el desarrollo físico de la menor. Y una vez en la puerta de acceso al portal, "guiado por un ánimo lúbrico, empezó a pasarla una mano por la espalda, hasta agarrarla y apretarla el culo". A continuación, el hombre se quitó la mascarilla y trató de darla un beso en la boca, propósito que no logró porque la niña llevaba mascarilla puesta. Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito de abuso sexual a menores, merecedor de una pena de dos años de prisión, cinco de libertad vigilada y siete de inhabilitación para desempeño con menores. La acusación particular pide además una indemnización de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.