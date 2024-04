Illa (PSC) defiende que la inmigración que se integra "no pone en riesgo" la identidad catalana

El cabeza de lista de PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que la inmigración que se integra buscando una vida mejor "no sólo no pone en riesgo la identidad sino que la fortalece y la mejora". "Esta es la historia de Cataluña. En etapas anteriores han venido de forma recurrente personas de otros sitios, y cuando las hemos acogido y se han integrado, no sólo no han puesto en riesgo la identidad catalana y la lengua, la han enriquecido", ha sostenido en un acto en el Col.legi d'Economistes de Cataluña. También ha advertido de los planteamientos que generan discursos de miedo: "Cuidado porque esto nos dejará de hacer ser lo que somos, y no estoy de acuerdo con ello". En el ámbito económico, ha asegurado que se necesita de la inmigración por una cuestión demográfica y del mercado de trabajo, y ha recordado la política regulatoria europea vigente en esta materia. Además, ha emplazado a revisar lo que pasó en el Reino Unido con el Brexit y el impacto que ha tenido la inmigración europea: "Cuando se fueron tenían 120.000 inmigrantes al año, y el año pasado tuvieron 720.000. Y no tienen conductores, no tienen ingenieros, no tienen consultores", ha puntualizado. DECRETO SEQUÍA Sobre si votarán a favor del decreto del Govern de 145.000 millones de euros adicionales de la sequía, Illa ha asegurado que su grupo ayudará para que puedan salir adelante. "Es conveniente no generar confusión con esto en las piscinas privadas. Yo creo que se podría hacer lo mismo y no generar tanta confusión, pero ayudaremos lo que podamos", ha zanjado.