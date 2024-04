Fernández (PPC) se abriría a pactar con el PSC si el independentismo pasa "a la oposición" y sale "de la ecuación"

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha asegurado que el Partido Popular de Cataluña (PPC) se abriría a pactar con el Partido Socialista de Cataluña (PSC), de Salvador Illa, siempre que el independentismo "pase a la oposición" y sus "políticas tóxicas salgan de la ecuación", en referencia a los pactos de los socialistas con fuerzas independentistas. "Si el separatismo sale de la ecuación, entonces es cuando se pueden dar las condiciones para hablar", ha aclarado Fernández este miércoles en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press. El candidato 'popular' ha advertido que su partido no se fiará de las palabras del candidato del PSC, Salvador Illa, por lo que ha exigido "hechos" para entrar en conservaciones para un posible gobierno socialista en Cataluña. "Estos hechos son romper con el proceso (catalán) y romper con el separatismo", ha subrayado. En ese sentido, Alejandro Fernández ha hecho hincapié en que "Puigdemont no habla de impuestos, ni de seguridad ciudadana, ni de ocupación ilegal, ni de calidad de vida". "Él habla de su vida y milagros", por lo que, para el candidato, "esas políticas tóxicas no pueden formar parte del Gobierno de la Generalitat". Asimismo, preguntado acerca de la posible mayoría independentista que auguran las últimas encuestas, el popular ha destacado que "el PP tiene la llave del cambio en Cataluña", porque, según ha afirmado, "Esquerra Republicana quiere volver a la casilla del 2012, de un referéndum que no lleva a ningún lado; JxCat y Puigdemont quieren volver a la DUI de 2017, y el PSC se está ofreciendo como facilitador porque Sánchez les necesita". Sobre sus declaraciones este miércoles en las que Fernández aseguraba que "no todos los catalanes somos Puigdemont", él mismo ha explicado que "se ha tachado desde el nacionalismo" a los catalanes no independentistas "de colonos e invasores", algo que, según ha alertado, ha provocado también "la reducción de la llegada de turistas a la comunidad". Por último, acerca del enfrentamiento electoral con Vox, Fernández ha rechazado las políticas del partido de Santiago Abascal. "Hacen unos planteamientos que no son los nuestros y ellos que hagan su camino y yo voy a hacer el mío", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que él no es partidario de establecerles un cordón sanitario.