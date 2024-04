El PP acusa al Gobierno de querer "exprimir más" a los ciudadanos con un "sablazo" en los peajes que "negó" en campaña

El PP ha acusado este miércoles al Gobierno de querer "exprimir aún más" a las clases medias y trabajadoras si busca "imponer un nuevo impuesto con el sablazo de los peajes" y ha recalcado que es una medida "profundamente regresiva" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "negó" en la campaña" electoral de las generales de 2023, según han señalado fuentes del partido. La formación de Alberto Núñez Feijóo se ha hecho eco de las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reabriendo el debate del pago por uso de las carreteras al asegurar que España tiene una reflexión pendiente sobre cómo financia sus carreteras, si mediante impuestos (como ahora) o mediante peajes. "Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad", ha señalado Puente en el foro 'Wake Up! Spain' de 'El Español'. "SIN ATENDER A LA RENTA" Y CUANDO HAY "RÉCORD DE RECAUDACIÓN" Fuentes del PP han acusado a Sánchez de "imponer un nuevo impuesto con el sablazo de los peajes". A su entender, el Gobierno busca "incrementar sus ingresos con los peajes que pagarán los ciudadanos sin atender al nivel de renta y lo hace en un momento récord de recaudación". "En vez de trabajar para devolver el dinero a los españoles tras el aumento desorbitado de la inflación y el sablazo que les ha dado con la imposición de 69 impuestos, el Ejecutivo pretende exprimir aún más a las clases medias y trabajadoras de nuestro país", han denunciado los 'populares'. Fuentes del PP han advertido que se van a "seguir oponiendo a una medida profundamente regresiva y que se ceba con quienes tienen más dificultades para llegar a fin de mes". A su entender, hablar de peajes evidencia que el Gobierno "solo sabe mentir y hacer todo aquello que negaba en campaña". Así, el PP ha recordado que en las elecciones generales Sánchez "ocultó a los españoles que se había comprometido con Bruselas a instaurar peajes en las autovías españolas, como tuvo que admitir en septiembre al negociar la retirada de esa obligación". "El problema realmente lo tiene un Gobierno manirroto que no sabe gestionar el dinero público, que ha generado más de 70.000 millones de deuda cuando ha tenido una recaudación extra de 63.000 millones vía impuestos", ha afirmado fuentes del PP, para añadir que al Ejecutivo "no le falta dinero para colocar a amigos y familiares, dar subvenciones o tener estructuras administrativas descontroladas como 22 ministerios".