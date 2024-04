Andueza acusa a PNV y EH Bildu de tener "una agenda oculta" basada en sus "aspiraciones" soberanistas

El secretario general del PSE-EE y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, ha asegurado que PNV y EH Bildu "tienen una agenda oculta" basada en sus "aspiraciones soberanistas" que solo desvelarán tras las elecciones y ha lamentado que se nieguen ahora a concretar si pretenden "plantear de nuevo el derecho de autodeterminación". "Se lo pregunté en el debate a los dos, a Pradales y a Otxandiano, si pretenden volver a plantear el derecho de autodeterminación, ponernos en la pista de despegue de la independencia. Y los dos rehuyeron la respuesta porque no quieren decir la verdad, porque tienen una agenda oculta. Pero Euskadi no está para aventuras, la ciudadanía vasca no quiere aventuras", ha advertido. Eneko Andueza ha participado en un acto político en Barakaldo junto al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la candidata por Bizkaia Patricia Campelo, en el que ha recordado "lo que ha pasado en Cataluña estos últimos años". Así, se ha preguntado si "los vascos y las vascas quieren lo mismo". "¿De verdad es necesario tensionar, dividir a esta sociedad?, ¿de verdad piensa alguien que los socialistas lo vamos a permitir?", ha interpelado, para asegurar que "por supuesto que no" y que los socialistas van a ser "el freno a unas aventuras que Euskadi no quiere, no lo vamos a permitir". "La ciudadanía vasca merece saber lo que van a hacer después del 21 de abril para que vayan a votar sabiendo perfectamente qué es lo que están votando"", ha reclamado. El candidato a Lehendakari ha subrayado que votar al PSE-EE es "la única manera de transformar Euskadi y de hacer de nuestra tierra un país libre, plural, igualitario, que avance, con políticas progresistas, con derechos para todas las personas". "Porque cuanto más socialismo haya en Euskadi, mejor le va a ir a los vascos y las vascas", ha destacado. Para conseguirlo, ha hecho "un nuevo llamamiento" a agrupar el voto en el PSE-EE y ha apelado a los votantes que dieron su respaldo a los socialistas en las últimas elecciones generales porque entendieron que "nos jugábamos mucho"". "Hoy nos enfrentamos a la misma situación. Nos jugamos la sanidad, el empleo, los derechos. Por eso me dirijo a todos aquellos y aquellas que votasteis al Partido Socialista para que esos derechos no estuvieran en riesgo para pediros que volváis a hacerlo el próximo domingo", ha manifestado. También se ha dirigido a "todos las votantes del PNV que están decepcionados con la gestión que han llevado a cabo esta legislatura en cuestiones fundamentales como la sanidad y la seguridad y que, además, no quieren aventuras soberanistas". Eneko Andueza ha afirmado que el debate de anoche en ETB fue "muy revelador" porque los socialistas "le hablamos claro a la gente y no perdemos el tiempo en otras cosas", sino que "ponemos nuestras propuestas encima de la mesa", mientras que "llegan algunos que no tienen proyecto, aunque hayan escrito algún libro". "Yo sé que necesita Euskadi y sé que si el Partido Socialista lidera el próximo gobierno, vamos a arreglar esos problemas", ha asegurado, para advertir que el Partido Socialista "no es el adversario", sino el "aliado para hacer posible que el próximo gobierno, igual que este, ponga en práctica políticas progresistas que mejoren la vida de la gente". Unas políticas, ha asegurado, que con el Partido Socialista "al timón de ese gobierno van a tener un marcado carácter social". "Nosotros somos la garantía de que las políticas sociales estén presentes en el próximo gobierno. Nosotros y nadie más. Porque nosotros vamos a ser la única referencia de izquierdas que va a haber en el próximo Parlamento Vasco", ha afirmado. En esa línea, ha dicho que los socialistas "somos los que vamos a decidir no qué gobierno va a tener Euskadi para los próximos años", sino "a qué se les va a dedicar ese gobierno". "Y si los socialistas vamos a decidir a qué se va a dedicar ese gobierno, ya le adelanto a la ciudadanía vasca que no se va a dedicar a meternos en ningún tipo de aventuras", se ha comprometido, para añadir que "se va a dedicar a solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, a hablar de lo que le interesa a la gente y a poner soluciones encima de la mesa". GOBIERNO DE IZQUIERDAS Por su parte, Patricia Campelo ha destacado que "nos merecemos un gobierno de izquierdas, que no niegue el pasado, porque es fundamental para entender el presente y encarar el futuro, y que sobre esa base tenga un proyecto que dÉ soluciones a los problemas reales de las vascas y los vascos". "Una izquierda con los pies en la tierra, que sepa gestionar, que se centre en lo importante. Y eso es el Partido Socialista y eso es lo que venimos demostrado en todos los gobiernos en los que tenemos responsabilidades", ha destacado.