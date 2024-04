Los partidos vascos piden a Otxandiano (EH Bildu) que condene ETA y éste reclama una memoria "plural"

PNV, PSE-EE, PP, Elkarrekin Podemos y Sumar han pedido este lunes en un debate electoral organizado por el Diario Vasco al candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, que condena a ETA, a lo que éste ha respondido reclamando una memoria "plural" y una convivencia "basada en el respeto de todos los derechos humanos". El candidato de PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, ha rebatido a Otxandiano esta afirmación de "pluralidad", afeándole que en el programa electoral de EH Bildu no se cita a las víctimas de ETA, a lo que ha añadido que Euskadi "merece un Gobierno y un lehendakari capaz de recordar, de condenar y de llamar por su nombre a todas las formas de violencia y de terrorismo que ha habido en este país". "Merece un lehendakari que actúe con principios éticos inequívocos", ha insistido. En este sentido, ha apuntado que "nos merecemos no tener memoria selectiva, no vale pasar página, sino que hay que asumir responsabilidades políticas también en relación con esta cuestión, porque ETA, el terrorismo y todas las violencias, han sido un horror y un error". "Creo que para avanzar en convivencia hay que mostrar, y hoy lo reitero aquí, mi compromiso y apoyo total con las víctimas y con su memoria", ha agregado. Por su parte, el candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha recordado a todas las víctimas del terrorismo, sean de la tipología que sean, para señalar que "las víctimas siempre tienen que estar en el centro y para ellas debemos de reclamar siempre esos principios de verdad, justicia y reparación". CONDENAR EL TERRORISMO "Yo siempre he condenado todo tipo de terrorismo, fuera del tipo que fuera, y creo que la sociedad vasca merece que la izquierda abertzale, de una vez por todas, condene el terrorismo de ETA. Hoy, señor Otxandiano, tiene una buena oportunidad de dar un paso al frente y decirle a la sociedad vasca que todo lo que hicieron, que toda esa responsabilidad que ustedes tuvieron al respecto del terrorismo de ETA, estuvo mal y que, desde luego, condenan el terrorismo de ETA y exigen esa misma verdad, justicia y reparación que exigimos nosotros para todas, absolutamente todas las víctimas", ha instado al candidato de EH Bildu. El aspirante a la Lehendakaritza por el PP, Javier de Andrés, ha recordado, por su lado, que "hemos padecido acoso, amenazas, hemos aparecido en papeles, pero sin embargo hay gente que sigue sin condenar que aquello sucediera y que sigue sin considerar que aquello era algo negativo y que nunca debía de haber ocurrido". "Ese es el paso necesario para la normalización política y creo que eso todavía está por dar", ha subrayado. Desde Elkarrekin Podemos, su candidato David Soto ha coincidido en reclamar "memoria, verdad y reparación". "Creemos que es fundamental seguir haciendo un recorrido en este sentido y es cierto que a día de hoy todavía hay quienes tienen que hacer un recorrido mayor", ha agregado. Desde Sumar, su candidata a lehendakari, Alba García, ha dicho ser consciente del trabajo que se ha hecho y del trabajo que "aún queda por desarrollar para una memoria inclusiva y veraz, cimentada en la deslegitimación del daño causado y vertebradora de una convivencia verdaderamente democrática". OTXANDIANO Ante estas apelaciones, Otxandiano ha manifestado que "afortunadamente en 2024 ETA no existe". "Por lo tanto, estamos en un tiempo nuevo y esto no consiste en construir una futuro a espaldas del pasado; hay que mirar al pasado, hay que leer todas las páginAs y hay que construir una memoria plural y una convivencia basada en el respeto de todos los derechos humanos", ha agregado. A partir de ahí, ha sostenido que hay que ser capaces de abordar este tema "más allá del contexto electoral, donde desgraciadamente cada vez que se acerca un momento político importante, una campaña electoral, este tema, ETA, cobra relevancia en el debate público, pero no precisamente con ánimo de construir memoria plural, con ánimo de construir convivencia plural, sino que por otro tipo de intereses". Dicho esto, ha asegurado que su coalición está "absolutamente comprometida" con la construcción de una convivencia "plural, democrática y con el respeto a todas las víctimas de toda la violencia". Según ha remarcado, "lo fácil es condenar y lo difícil es asumir responsabilidades políticas, que las hay por parte de todas las familias políticas que han sido protagonistas en el ciclo anterior". "Afortunadamente hoy ETA no existe y, por lo tanto, tenemos la posibilidad de avanzar también y plantear debates nuevos; avanzar en el sentido de reconocer a todas las víctimas. Hay responsabilidades que no han sido asumidas y me parece que eso también hay que poner encima de la mesa", ha agregado. PRADALES Ante estas manifestaciones del candidato de la izquierda abertzale, Imanol Pradales ha replicado que "no nos merecemos en este país una memoria selectiva". "Me preocupa lo que dice el señor Otxandiano, porque dice que las responsabilidades políticas son de todas las familias políticas en relación con la violencia de ETA; yo he mirado el programa de Bildu y no menciona a las víctimas de ETA. Eso no es una memoria plural; eso es parcial, selectiva y, además de injusta, es poco constructiva", ha reprobado. En este sentido, ha señalado al aspirante de EH Bildu que si habla de "construir convivencia", por lo menos deben mencionar a las víctimas de ETA. "En su programa no aparece, señor Otxandiano, y aquí no hemos vivido un ciclo político. Aquí hemos vivido otras cosas. Yo creo que hay un espacio de encuentro. Por lo tanto, es lo que tiene que usted reconocer: memoria, justicia y reparación", ha insistido.