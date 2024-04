La Asamblea Parlamentaria recomienda, con el voto en contra de PSOE y PP, la entrada de Kosovo en el Consejo de Europa

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado este martes la entrada de Kosovo en esta organización con el voto en contra de los representantes del PSOE y el PP, tal y como habían adelantado ambas formaciones. La opinión favorable respecto a la entrada de la antigua provincia serbia en esta organización paneuropea integrada por 46 países ha sido adoptada por 131 votos a favor, 29 en contra y once abstenciones, superando así el umbral de los dos tercios necesarios. Entre los votos en contra figuran los de los cinco parlamentarios socialistas y los tres del PP. Fuentes de ambos partidos habían adelantado a Europa Press que rechazarían la entrada en el Consejo de Europa de Kosovo, cuya independencia sigue sin haber reconocido a día de hoy España pese a que se produjo en 2008. La decisión definitiva le corresponderá ahora al Comité de Ministros, máximo órgano de la organización, que la abordará en su reunión de mediados de mayo en Reykiavik. Precisamente, había sido esta institución la que había solicitado hace un año a la APCE que se pronunciara al respecto después de que Kosovo presentara formalmente su solicitud de adhesión el 12 de mayo pasado. Para que prospere, será necesario el voto favorable de dos tercios de los 46 estados miembro --Rusia salió tras la invasión de Ucrania--, es decir, 31 países. Fuentes diplomáticas explican a Europa Press que el Gobierno "mantiene su postura de no reconocimiento", dando a entender así que cuando llegue el momento el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, votará en contra. Además de España, Grecia, Chipre, Eslovaquía y Rumanía tampoco han reconocido como Estado a Kosovo, al igual que Serbia, que ha amenazado con abandonar el Consejo de Europa si se produce la entrada de su antigua provincia, que proclamó de forma unilateral su independencia el 17 de febrero de 2008. La lista de estados miembro del Consejo de Europa que no reconocen a Kosovo la completan Armenia, Azerbaiyán, Bosnia, Georgia, Moldavia y Ucrania. No obstante, pese a que doce de los 46 miembros no reconocen a Kosovo, no todos votaron en contra de remitir su solicitud de membresía a la APCE el año pasado. Así, España, al igual que Serbia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia y Rumanía, votaron en contra, mientras que Grecia, Eslovaquia, Ucrania, Moldavia y Bosnia se abstuvieron. Armenia no participó en dicha votación mientras que Hungría, que sí reconoce, votó en contra.