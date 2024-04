El primer ministro esloveno dice junto a Sánchez que reconocerá a Palestina pero cuando haya más consenso

El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, ha afirmado este martes que su país está dispuesto a reconocer el Estado palestino, aunque ha evitado hablar de fechas y ha señalado que lo harán cuando haya más consenso al respecto. Golob ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa desde el Palacio Presidencial, en Liubliana, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que viajó a Eslovenia como parte de una gira por países europeos para recabar apoyos al reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión que él espera hacer oficial antes del verano según afirmó recientemente. "No me gustaría hablar de tiempos y de un cronograma, porque toda esta situación y las soluciones dependen de las circunstancias que nos rodeen. Pero estimo de que en un tiempo prudente y cuando haya mayor concilio en cuanto a esta situación, podamos dar los pasos adecuados", ha señalado en una declaración sin preguntas. A continuación, Sánchez ha señalado que España y Eslovenia han convenido que reconocerán al Estado y lo harán: "cuando las circunstancias trasladen ese impacto positivo" en un proceso que, según ha señalado, tiene que llevar a un alto el fuego y a una salida diplomática y política a esta crisis. Sánchez confía en que llevar a cabo este reconocimiento servirá para mandar "un mensaje de esperanza" a los millones de gazatíes que sufren las consecuencias de la guerra y para que otros países occidentales también den ese paso. El objetivo, según ha subrayado, es poner en marcha un proceso político "entre iguales" que desemboque en una paz justa y duradera para los pueblos palestino e israelí. El viaje de Sánchez a Eslovenia forma parte de una gira por varios países europeos y reuniones con primeros ministros para sumar apoyos al reconocimiento del Estado palestino. El pasado viernes Sánchez estuvo en Noruega, donde escenificó su sintonía con el primer ministro, Jonas Gahr Store, en cuanto se den las circunstancias. además, ambos apelaron al rol desempeñado por Madrid y Oslo en el conflicto en Oriente Próximo para reivindicar la necesidad de aunar esfuerzos para la paz. Ese mismo día por la tarde Sánchez se desplazó a Dublín y desde allí afirmó que espera dar el paso de reconocer Palestina "en coordinación" con Irlanda, uno de los países de la UE con una postura más próxima a la de España. Además, el primer ministro Simon Harris afirmó que esta decisión está "más cerca". Además, este lunes, Sánchez recibió en La Moncloa a su homólogo portugués, Luís Montenegro, y también abordaron la situación en Oriente Medio, aunque en este caso se desmarcó del plan de Sánchez y aseguró que por el momento Portugal no iba a ir "tan lejos" como España. El jefe del Ejecutivo español continuará su ronda de visitas a líderes europeos y este miércoles se verá en Bruselas con el primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden y el jueves hará lo propio con sus homólogos de Bélgica, Alexander De Croo y Malta, Robert Abela, según ha indicado este mismo martes la portavoz del Ejecutivo Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En medio de esta gira, el pasado sábado, se produjo el inédito ataque de Irán contra Israel con el lanzamiento de cientos de drones y misiles que Tel Aviv consiguió contrarrestar prácticamente en su totalidad y que mereció la condena de buena parte de la comunidad internacional, incluidos los países de la Unión Europea.