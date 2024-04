Sumar urge a Sánchez a convocar una conferencia de presidentes para lograr que las CCAA regulen y bajen el alquiler

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar una conferencia de presidentes autonómicos para tratar de lograr un gran acuerdo con las comunidades sobre vivienda, que pase por aplicar la ley estatal y la regulación del alquiler para que bajen los precios. Por otro lado, Podemos ha criticado que el PSOE solo le interesa hablar de medidas de vivienda en campaña electoral y ha reclamado al Ejecutivo que aplique una moratoria sobre los pisos turísticos. En rueda de prensa, Urtasun ha comentado que la ciudadanía española necesita que bajen los precios del alquiler, que es uno de los aspectos que más dificulta la economía familiar. Por tanto, ha pedido al ala socialista en el Gobierno que se movilice y piden a Sánchez, como ya hizo la semana pasada su líder y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que convoque esa conferencia de presidentes para llegar a un "gran acuerdo de país para bajar los alquileres en España". CONSEGUIR QUE LAS CCAA CUMPLAN LA LEY ESTATAL Se da la circunstancias de que el grueso de competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades y la ley de estatal les deja potestad para elegir si aplican medidas como declarar zonas tensionadas para regular el alquiler. Y las autonomías gobernadas por el PP hasta la fecha rechazan aplicar esta medida. Urtasun ha aludido a ello al remarcar que muchas comunidades no están declarando esas zonas tensionadas y esa conferencia de presidentes debe tener como objetivo "obligarlas a cumplir" con la ley estatal, así como promover la rehabilitación de viviendas para fomentar el alquiler social. PODEMOS, ES "INSULTANTE" LA ACTITUD DEL PSOE Mientras, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha enfatizado también en rueda de prensa que existe una "emergencia habitacional" y que el Gobierno para afrontarla primero tiene que hacer algo "muy sencillo", que es concebir la vivienda como un derecho y "no un negocio". Así, ha tildado de "insultante" que al PSOE solo le preocupe la vivienda en campaña electoral y que también es "preocupante" que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se dirija en términos "más que comprensivos con los especuladores". También ha denunciado que existe una "falta acuciante" de vivienda pública y que se deberían invertir 10.000 millones al año para construir 250.000 pisos anuales en los próximos seis años, pero ha criticado que el Ejecutivo solo pretende construir 184.000 viviendas en toda la legislatura. "Dice que no hay dinero pero luego parece que para comprar armas y para aumentar el gasto militar sí que hay dinero", ha lamentado Pérez, quien ha exigido como mínimo congelar el precio del alquiler durante la legislatura y una moratoria total a la vivienda turística.