El PSdeG ve continuismo en el nuevo Gobierno de Rueda, sin "elementos para el optimismo": "Reviven un tiempo pasado"

La diputada del PSdeG Elena Espinosa ha asegurado que los socialistas no encuentran "muchos elementos para el optimismo" en el nuevo Gobierno de la Xunta anunciado por Alfonso Rueda este domingo y ve continuismo de "los principales nombramientos de Feijóo". En una valoración difundida a los medios, Espinosa ha deseado "toda la suerte del mundo" al Ejecutivo gallego y ha reiterado la "colaboración desde la crítica constructiva y firme" del PSdeG. Con todo, ha lamentado no encontrar "muchos elementos para el optimismo" al ver que "continúan los principales nombramientos de Feijóo". "Reviven un tiempo de pasado, un tiempo de mal recuerdo", ha aseverado. Además, también ha reprochado que, "al margen de que no hay grandes fichajes" sigue habiendo "mayoría de hombres y continúan algunos conselleiros que deberían de estar cesados". "Lo que Rueda tiene que cambiar realmente son sus políticas. Nosotros estaremos vigilantes para que se blinden los servicios públicos y que Galicia deje de estar a la cola de España", ha manifestado.