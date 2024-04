Jagoba Arrasate: "Estamos viendo un Valencia bueno y meritorio”

Pamplona, 14 abr (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado que este lunes se medirán a un Valencia "bueno y meritorio”, al que tratarán de ganar para meterse en la pelea por Europa.

"Tenemos la ilusión de ganar. Una victoria mañana nos abre las puertas de entrar en esa pelea que es preciosa. Mañana hace falta dar muestra mejor versión", ha indicado el preparador en la previa del choque ante el Valencia.

Arrasate ha puesto valor la importancia de la cita: "La última derrota en casa (Real Madrid) nos hizo daño y ahora necesitamos esa comunión con el público, que todos juguemos ese partido y ojalá podamos cerrarlo al final".

Será su primer partido en Pamplona tras anunciar su adiós: "Seguramente será especial. Sé que me quedan 4 partidos en casa, quiero vivirlos y disfrutarlos. Ahora mismo pienso en qué plan de partido ejecutar, cómo puede ser el Valencia y qué decisiones debemos tomar para estar más cerca de la victoria”.

Ha destacado "la chispa, las ganas de jugar hacia adelante, de jugar profundos, de ser verticales del Valencia”.

"No sé por qué se habla tanto de eso cuando yo he mantenido una postura muy coherente en todo este proceso. Los que me conocen ya saben como soy”, ha comentado sobre un posible cambio de decisión respecto a su salida.

Del Valencia, Arrasate ha afirmado que es "un rival que mantiene el orden todo el partido, pero es verdad que cuando se ponen por delante tienen ese compromiso defensivo. Ellos, en transición, son letales. Tenemos que impedir que ellos estén cómodos en ese plan de partido. Ojalá podamos ponernos por delante”. EFE

1011911

le.jr/jpd