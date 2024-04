Gamarra dice que la imputación de Rocha "agrava" la situación de la REFF y se abre a reformas para más transparencia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que la imputación del expresidente interino y candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, "agrava" la situación de la entidad y se ha abierto a posibles reformas que avancen en más transparencia y buen gobierno en esta entidad. "Nosotros lo que pedimos para todas las instituciones es máxima transparencia y, por su puesto, un buen gobierno. Y nosotros no rechazamos ningún tipo de reforma que pudiera ir, en una medida, para mejorar siempre la transparencia y el buen gobierno de las instituciones que puedan estar sujetas a legislación", ha explicado Gamarra al ser preguntada por la imputación de Rocha y si el PP estaría de acuerdo en llevar a cambios legales para que dejen de ocurrir lo que ha pasado en la RFEF. En concreto, la juez de Majadahonda que investiga presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol durante la gestión de Luis Rubiales ha decidido imputar a Pedro Rocha, que este viernes estaba citado para declarar como testigo. La 'número dos' del PP ha admitido que esa imputación del que fuera vicepresidente económico de la RFEF, que se ha producido a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, "agrava todavía más la situación" en la que se encuentra la Federación, cuyo único candidato a presidente era el propio Rocha. EL PP CONDENA LA AGRESIÓN AL EX ALCALDE DE PONFERRADA Por otra parte, Gamarra ha condenado, "como no puede ser de otra manera", la agresión que ha sufrido el ex alcalde de la ciudad leonesa de Ponferrada y secretario general del PSOE de la misma ciudad, Olegario Ramón, a las puertas de la sede socialista municipal. Así, ha destacado que también el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "rápidamente condenó" la agresión al también portavoz socialista en el Ayuntamiento del municipio leonés. Mañueco por su parte, envió todo su "apoyo y afecto" al ex alcalde socialista a través de un mensaje en la red social 'X', antes 'Twitter'.