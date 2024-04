Bordalás: "El Athletic habilita un puesto más y Europa está picante"

Getafe (Madrid), 12 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que la victoria del Athletic Club en la Copa del Rey ha provocado que la pelea por Europa se haya puesto "picante", al haber una plaza más disponible para participar en competiciones continentales.

Ahora, el Getafe está a seis puntos de la séptima posición que podría otorgar una plaza para disputar la Liga Conferencia del próximo curso. Este fin de semana, el Getafe se enfrentará al Rayo Vallecano y su entrenador habló sobre los objetivos de su equipo de aquí a final de temporada.

"Tenemos que pensar en conseguir los puntos para sellar matemáticamente la salvación. La Liga es verdad que se ha puesto picante con la Copa del Athletic. Eso habilita una posición más para puestos europeos y Europa está picante. Pero en primer lugar hay que sumar los tres puntos y a partir de ahí a ver hasta dónde somos capaces de llegar", dijo.

Bordalás, que antes de escuchar preguntas de la prensa quiso felicitar al Athletic por ganar la Copa del Rey, habló del estado de su equipo y declaró que después de dos parones "muy seguidos" vuelve con ganas de reencontrarse con la Liga.

"Estoy convencido de que mañana vamos a hacer un buen partido ante un gran rival. El Rayo es un equipo que tiene mucho juego. Va a haber ambientazo, temperatura fabulosa y vamos a ver un partido bonito. Los dos querremos la victoria y será muy disputado. Preparamos el partido durante la semana, hemos tenido tiempo de prepararlo de manera notable y estoy convencido de que vamos a hacer un partido notable", explicó.

Asimismo, reconoció que Domingos Duarte será baja por lesión junto a los jugadores que ya estaban en la enfermería como Mauro Arambarri y Borja Mayoral, y recordó que Carles Aleñá también estará ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

Preguntado por la designación arbitral (Jorge Figueroa Vázquez, que ya pitó el choque de ida y expulsó a tres jugadores del Getafe), restó importancia a la actuación del árbitro en la ida y dejó claro que tiene "un gran respeto" por todos los colegiados.

"El partido del Metropolitano está olvidado (se jugó en el campo del Atlético de Madrid por sanción). Estamos centrados en el Rayo. Le tengo un gran respeto a todos los árbitros y no voy a valorar si la designación es correcta o no. Seguro que quiere hacerlo francamente bien y nosotros trataremos de ayudarle. Ayudarnos a todos, los dos equipos y que se vea un bonito espectáculo", resaltó.

Bordalás insistió en que el Rayo Vallecano es un equipo que "siempre es complicado" y que además "como local es dificilísimo" porque es capaz de sacar buenos resultados y de exigir "muchísimo" a sus rivales.

"Es un campo pequeño, la afición aprieta, hay que estar ágil mentalmente y salir de zona lo antes posible. Hay que dominar diferentes aspectos del juego. Un partido de máxima exigencia".

Preguntado por si ve diferencias en el Rayo Vallecano bajo la batuta de Iñigo Pérez que con su antecesor en el cargo (Francisco Rodríguez), no quiso pronunciarse.

"No soy quien para valorar. Nuestro análisis para preparar el partido de hoy ha sido basándonos en los partidos que dirigió su entrenador. No voy a valorar si ha cambiado mucho o no. Algunos han podido cambiar y otros no. Los protagonistas son los mismos jugadores y tenemos que estar centrados en el nivel que podemos dar".

Respecto a la posible presencia del canterano Alberto Risco en la convocatoria, indicó que "es un chico que viene haciéndolo bien" en el juvenil y recordó que esta semana ha completado su primer entrenamiento con el primer equipo.

"A ver qué decisión tomamos. Hay otros jugadores convocados y estamos siguiéndole. Intentar entre todos, el entrenador juvenil y los demás, ayudarle en su progresión y mejora. Si alguna vez puede estar en el primer equipo será estupendo para nosotros".

Por último, habló sobre la imputación de Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): "Me acabo de enterar de que ha sido imputado. Este tipo de noticias no son agradables porque manchan la imagen de nuestro fútbol. No puedo opinar, me centro exclusivamente en el aspecto deportivo de mi equipo y no puedo decir", concluyó. EFE

jjl/lm